في عشق المدن: أغنيات عن نيويورك والإسكندرية

كل المدن كائنات مؤنثة.

نطلق على المدن مُسميات وصفات مؤنثة، نتغزّل في حبها ونتألم عند الرحيل عنها، كما يتألم الرجل من تباريح الهوى وحرقة وداع الحبيبة.

والناس عبر التاريخ يعرّفون بأماكن ولادتهم، ألا ترى الواحد يكنّى بالإسكندراني أو بالعراقي أو بالمقدسي؟ وتربطه بآخر لايعرفه ألفة كونه من «بلدياته» لأنه تصادف أنه ولد في المدينة نفسها؟

وفي التراث العربي نجد نوعاً من الكتابة تحت مُسمّى «فضائل المدن»، ومن ذلك أدبيات مميزة، مثل كتاب أمين الدين بن هبة الله الشافعي «كتاب الأنس في فضائل القدس»، و«فضائل القدس» لابن الجوزي، و«فضائل حمص» المنسوب لابن عتيق.

ويغنّي الناس لمدنهم في الشرق والغرب أغنيات مليئة بالفرح والشجن معاً.

يعرف أي شخص يستمع إلى الموسيقى بانتظام أن الأغاني غالباً ما تكون مستوحاة من أماكن محددة ذات مغزى بالنسبة لمن ألّف ولمن غنّى. يمكن أن تصبح هذه الأغاني أناشيد شعبية للمدن نفسها، وتعبيراً عن الفخر بالموطن وساكنيه. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن بعض المدن تصلح للمعالجة الغنائية أكثر من غيرها، فما أكثر أغانينا عن الإسكندرية.

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة حيث كنت قبل زيارتي الحالية، فسترى أن الأغاني عن نيويورك تتكرر كثيراً، فمدينة نيويورك هي المدينة الأكثر غناءً في العالم: 161 أغنية، وتأتي لندن في المرتبة الثانية بـ102 أغنية، تلتها لوس أنجلوس وباريس وميامي بـ87 و52 و46 أغنية على التوالي.

وأشهر أغنية عنها هي «نيويورك، نيويورك»، التي اشتهر بها فرانك سيناترا:

وهناك أيضاً أغان عدة لبروس سبرنجستين وليونارد كوهين والمغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان (مواليد 1941)، الذي مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 2016.

في مصر تأتي الإسكندرية على رأس قائمة المدن الأكثر غناءً في البلاد. من أقدم الأغاني عنها هي: «يا بنات إسكندرية، مشيكم ع البحر غيّة» وكلمة «غيَّة» ذكرها إدوارد لين في قاموسه (عادات 2: 94) في بيت من الشعر هو: «يا بنات الإسكندرية... مشيكم على الفرش غَيَّة»، وقد غنتها في الثلاثينات من القرن الماضي المطربة سيدة حسن.

وغنى للإسكندرية مصطفى قمر «آه ياواد يا إسكندراني»، ومحمد الحلو «عمار يا إسكندرية» (مسلسل زيزينيا)، وحنان ماضي «إسكندرية الصبية» كلمات سيد حجاب، تلحين فاروق الشرنوبي ومحمد رشدي، «يا قمر إسكندراني» كلمات الأبنودي وألحان كمال الطويل.

ومن أجمل هذه الأغاني في وصف الإسكندرية وجمالها هي أغنية فيروز، «شط إسكندرية» كلمات وتلحين الأخوين الرحباني، وأغنية محمد منير «يا إسكندرية بحرك عجايب» كلمات أحمد فؤاد نجم.

وللحديث بقية عن مدن أخرى في الشرق والغرب.

• الأغاني غالباً ما تكون مستوحاة من أماكن محددة ذات مغزى بالنسبة لمن ألّف ولمن غنّى.

باحث زائر في جامعة هارفارد

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