المنتخب خط أحمر

هروب بعض لاعبينا من المعسكر خلال وجودهم مع منتخباتنا الوطنية مع الأسف انتشر في السنوات الأخيرة، ليس على مستوى المنتخب الأول فحسب، بل في الفئات الأخرى أيضاً، كان آخرها ما حدث في معسكر منتخبنا الأول الذي خاض خلاله مواجهة الأرجنتين في إطار تحضيراته الاستعدادية للمرحلة المقبلة، والذي شهد خروج لاعبين من المعسكر من دون إذن، وتكررت هذه الحالة أكثر من مرة في مشاركات منتخبنا الأول بشكل خاص، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، والسؤال المهم هنا لماذا وصلت الأمور إلى هذه الحالة؟ وهل أصبح شرف الانضمام للمنتخب أمراً غير مرغوب فيه من بعض لاعبينا؟ أم هناك ضعف في اللوائح أو ضعف إداري في الحد من هذه المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة للأسف.

التهرب من المنتخب أمر يجب التوقف عنده والتعرف إلى المسببات الحقيقية التي تؤدي ببعض اللاعبين لدينا قبل بعض المعسكرات إلى أن يكونوا غير مبالين وغير حريصين على الانضمام للمنتخب في المواعيد المحددة، أو الخروج من المعسكر من دون عذر أو تقديم أعذار غير صحيحة.

محاسبة من يتراخى أو يتهرب من تمثيل المنتخب وأداء الواجب الوطني يجب أن تكون على وجه السرعة، ويفترض إيقافه والخصم من مرتبه واستبعاده وعدم ضمّه مستقبلاً، بشرط أن تطبق العقوبات دون تراجع، فاللاعبون عندما يعرفون أنه لا تساهل في مثل هذه العقوبات فإنهم سيولون جل اهتمامهم وحرصهم على الانضباط في معسكرات منتخباتنا الوطنية، والمسؤولية تقع أيضاً على المدير الفني والإداري لوضع نظام صارم على جميع اللاعبين الذين يمثلون المنتخب، ورفع تقارير بشفافية وحيادية لإدارة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة من باب الأمانة وحب الوطن المعطاء. ما كان يحدث سابقاً من تسيب في معسكرات منتخبنا الأول، خصوصاً في فترات الإعداد لتصفيات كأس العالم قطر 2022 ومعسكراتها كان سبباً مباشراً في عدم التأهل لنهائيات كأس العالم.

لابد من مراجعة اللوائح بحيث تكون هناك إجراءات صارمة لكل لاعب لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات مع منتخباتنا الوطنية (من أمن العقاب أساء الأدب)، لابد من توعية اللاعبين بمسؤولياتهم نحو الالتزام مع المنتخبات الوطنية واعتبار الانضمام مسؤولية وواجباً وطنياً لا يقبل الاعتذار عن أدائه، لاسيما أن شرف الانضمام لمنتخب البلاد وتمثيله أمنية كل لاعب في جميع أنحاء العالم.

تصريح النجم العالمي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في حفل توزيع جوائز دبي غلوب سوكر، عن الفرق بين المحترف الأوروبي والمحترف العربي يوضح أهمية أن يتمتع اللاعب بالعقلية حتى يمضي في النجاح.

• لابد من مراجعة اللوائح بحيث تكون هناك إجراءات صارمة لكل لاعب لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات.

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