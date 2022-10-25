عقارات دبي.. الجودة مقابل السعر المناسب

الجودة مقابل السعر المناسب.. هذا ما تميز وتفرد به قطاع عقارات دبي في المنطقة وبين أكبر الأسواق العقارية في العالم في ظرف وجيز، وهذا هو السر الذي أسهم كثيراً في تعزيز دبي وجهة عقارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.

يتجسد مفهوم الجودة مقابل السعر المناسب بعقارات دبي في أوجه عدة، قد لا ينتبه لها المستثمر، أهمها سعر الشراء، حيث يعدّ سعر شراء القدم المربعة الواحدة في دبي للعقار أقل قيمة من نظيرتها في الأسواق العالمية المنافسة كهونغ كونغ ونيويورك وغيرهما.

وقد أثبت عدد من التقارير هذا الواقع، منها تقرير حديث لمؤسسة «نايت فرانك»، الذي أشار إلى مقارنة مهمة بين أسعار عقارات دبي مع مدن عالمية أخرى تصنف من ضمن أكبر المدن عالمياً في الاستثمار العقاري.

وأوضح التقرير أن كل مليون دولار يُمكّن صاحبه من شراء 136.5 متراً مربعاً كمساحة عقارية في دبي مقابل 64.3 متراً مربعاً في طوكيو، و42 متراً مربعاً في شنغهاي، و33.3 متراً مربعاً في نيويورك، و30.6 متراً مربعاً في لندن ونحو 14.6 متراً مربعاً في موناكو.

ومن خلال هذه المقارنة، تبرز القيمة الخفية لعقارات دبي وحجم ثقلها في المعادلة الاستثمارية المربحة للمستثمرين، السعر الأقل مقابل المساحة الأكبر والموقع الأفضل والخدمات المميزة المرفقة، مع جودة البناء والتصاميم الراقية التي تخدم الحياة العصرية للإنسان.

والأكثر من ذلك، جودة البنية التحتية لدبي التي تجعلها من أجود البيئات المعيشية في العالم، إذا وضعنا السعر في كفّة ونمط الحياة التي توفرها المجمعات السكنية اليوم في كفّة ثانية، لعرفنا هذه القيمة جيّداً وأدركنا معناها الحقيقي.

من الأوجه التي يتجسد فيها مفهوم الجودة مقابل السعر المناسب في عقارات دبي كذلك، الضريبة العقارية، حيث إنه غالباً ما تعدّ الضريبة العقارية السنوية المفروضة على تملك العقارات في مختلف دول ومدن العالم دون استثناء، شكلاً من أشكال الإرهاق المالي للمستثمرين وبطريقة غير مباشرة، فهي تؤثر على أرباح وإيرادات العقار سنوياً.

دبي من المدن التي لا تفرض ضريبة عقارية على تملك العقار، وهذا الأمر نادر حالياً (خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم)، مقارنة بلندن مثلاً التي تفرض ضريبة بين 2 و12% على مبيعات العقارات التي تراوح قيمة شرائها بين 125001 و250 ألف جنيه إسترليني إلى ما فوق 1.5 مليون جنيه (نسبة الضريبة حسب قيمة شراء العقار الإجمالية).

وفي مدينة نيويورك يتم تحديد معدلات ضريبة امتلاك العقارات كل عام من قبل رئيس البلدية ومجلس المدينة، وتختلف حسب نوع العقار، بناء على النسب المئوية المحددة من قبل دائرة المالية، للقيمة السوقية للعقار ونوعه ( القيمة غير ثابتة).

من خلال هذين الوجهين للمقارنة تبرز القيمة الحقيقية لعقارات دبي ودورها في تعزيز القيمة المالية للمحافظ المالية للمستثمرين.. الجودة مقابل السعر المناسب، هي المعادلة التي نجحت بها سوق عقارات دبي وأسهمت في جعلها من أهم الأسواق العقارية الاستثمارية عالمياً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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