بروفيسور الـ«وتس أب»!

غريب أليس كذلك؟ إلاّ أنه بالفعل للـ«وتس أب» بروفيسورات. كنت أتحدث مع صديقي (ناصر) هاتفياً، وكان يضحك من مقال «أبوالعريف»، وقال: يا بومحمد أقسم بالله أن لدينا مئات من قوم أبوالعريف «الذين يتحدثون في كل شيء في مجتمعنا»، وهنا تذكرت «أبوأحمد» أيام «كورونا» الله لا يعيدها من أيام، وهو يشرح لي نظرية المؤامرة التي تحاك ضدنا.

طبعاً «أبوأحمد» لازم يشرح لك ويفهمك ويعطيك معلومات حصرية أنت تجهلها، وهي فوق مستواك الاستيعابي، وطبعاً يبدأ بجملة «أنت ما تفهم شيء! اسمعني»، وأنا أكيد استمتع بسماع تلك المعلومات الحصرية، التي تفوق علمي ومعرفتي، وهنا ينطلق البروفيسور«أبوأحمد» بتزويدي بالمعلومات، أولاً: لازم تفهم أن التطعيم هذا فيه «جيب» شريحة إلكترونية، ثانياً: عن طريقها يمكن التجسس عليك، وسماع كل محادثاتك، ثالثاً: التطعيم سيغير الحمض النووي مالك. وأنا في دهشة من «أبوأحمد»، وحجم المعلومات التي زودني بها!

وهنا قلت له: خلصت يا بروفيسور؟ هل هناك معلومات حصرية أخرى؟ فقال: لا بس هذي اليوم. وهنا كان ردي له صادماً: أولاً أنا غلطان يا «أبوأحمد»، لأني ضيعت وقتي وأنا اسمع هذا «الخرييط الميمع تعال وأتسمع»، الله يهديك أي شريحة هذي اللي تتكلم عنها؟ وأي تجسس عليك وأنت شو من المعلومات عندك غير تدوخ سيجارة وتلعب ورقة؟ بعدين من زين الحمض النووي مالك؟ أي تغيير بيكون في صالحك. يا «أبوأحمد» أنا معك في القروب اللي نزول فيه الإشاعات يا بروفيسور، كبر عقلك يا «أبوأحمد».

تدل دربها: للأسف مثل ما اكتشفت تواجدي في مستنقعات الجهل الـ«وتس أبي»، فهناك قروبات اعتبرها جنة معرفية، ولكن إشاعة واحدة تكفي لتدمير وهدم منزل وظلم إنسان، وتعرّض الكثير من الشركات لخسائر مالية ضخمة، وكم واحد دخل السجن بسبب (Copy and paste)، الأمر متروك لك عزيزي الـ«وتس أبي».

belhouldherar@gmail.com

dbelhoul@

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