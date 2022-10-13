الكولاج هو فن قص ولصق للمواد وجمعها على صورة واحدة، أول من قام بهذا الفن هم الصينيون، وذلك بعد اختراع الورق، واستطاع فن الكولاج إحداث تغيير كبير في عالم الفن التشكيلي.

وبهذا النجاح لهذا الفن «الكولاج» ظهر كولاج واتسابي جديد في الفترة الأخيرة يعتمد على القص واللصق والنسخ دون دراية بأي شيء، وكما يقول المثل المصري الشهير «على عينك يا تاجر».

أي فبالرغم من الإساءات والتجاوزات والإشاعات التي يمارسها الحاقدون على إنجازات دولتنا التي لن يستطيعوا النيل منها، نراهم يتخبطون في ذلك الفن الكولاجي الواتسابي الجديد، كاشفين عن غبائهم الكولاجي المركب في عملية القص واللصق، لأنه من البديهي الذي يشاهد تلك الصور يرى فيها التزييف والفبركة المتعمدة الرديئة، لذلك أنصحهم بتطوير مستواهم الفني المتدني في ذلك الفن، وعمل دورات تدريبية كي لا يحرجوا أنفسهم بهذه الصور التافهة.

عزيزي المدمن الواتسابي أتمنى منك أن تتأكد من أي منشور يصلك عبر «واتس أب» قبل أن تسهم بإرساله وخدمة من يريد بوطنك نشر الفتن والإشاعات، فبحماسك واندفاعك ولهفتك بأن تكون أول من ينشر فقد تسيء لوطنك قبل كل شيء، فعليك مسؤولية وطنية تجاه أرضك وقيادتك، والوعي ضرورة للمحافظة على سمعة الوطن واستقراره، فلا تكن أداةً بأيدي المغرضين والحاقدين على الوطن.

ملاحظة:

القانون لا يحمي المغفلين، لذا كن واعياً قبل أن تندم.

belhouldherar@gmail.com

@dbelhoul

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