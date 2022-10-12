بعد جولات من انطلاق دورينا، والتنافس الواقع بين أنديتنا، لاحظنا الفوارق الفنية بين الفرق، وهذا يعطي انطباعاً بأن دورينا مختلف هذا الموسم، وكانت أبرز الملاحظات اللافتة هي أن فريق الشارقة بقيادة المدرب كوزمين يقدم عروضاً قوية، واللافت أن اللاعب كايو كان رجل المباراة الأخيرة التي جمعت الشارقة والجزيرة في الجولة الخامسة.

فريق الشارقة المرشح الأبرز للمنافسة على جميع البطولات، وهو الرقم الصعب في دورينا، وبصراحة عقلية المدرب كوزمين مختلفة عن بقية المدربين، فكوزمين يعرف ماذا يريد من المباراة، ويتعامل مع كل مباراة كنهائي كؤوس، وهو ما يؤكد أن نجاح المنظومة الكروية يحتاج إلى مدرب يعلم ماذا يريد من اللاعبين، وهو الآمر الناهي في التدريبات، وهو مصدر القوة للاعبين. كوزمين يمتلك تلك الصفقات، وهو خبير بالكرة الخليجية.

فريق الوصل تغير هذا الموسم، وتبقى مشكلته فنية ومستوى اللاعبين المقيمين، وعلى المدرب بيتزي إدراك الموقف، ومعالجة الأخطاء الفنية، وفي السياق نفسه حسن اختيار الإدارة للاعبين المقيمين، وهم بالأساس لم يشكلوا إضافة للوصل، وعلى الوصلاوية أن يتعاملوا مع كل مباراة على حدة.

لايزال علي مبخوت يقدم أوراق تألقه في الدوري الإماراتي، وهو من كبار المهاجمين في الدوريات العربية، أرقامه مخيفة، وهو مصدر إزعاج للمدافعين. علي مبخوت هداف دورينا مختلف هذا الموسم، وهو في طريقه لكسر أرقام كثيرة على صعيد أرقام دورينا، وعلى المستوى العربي.

على العيناوية إدراك أن فريقهم ليس بالفريق القوي في الموسم الجاري، فحال الزعيم تغيّر وتراجع، وأعتقد أن فكر المدرب ريبروف حالياً خارج الفريق، ويريد أن يغادر. عموماً العين من الفرق التي تعود بسرعة، وهذه صفة من صفات الفرق الكبيرة. تعجبني إدارة نادي عجمان، تعمل بهدوء، وأبرمت تعاقدات مناسبة، وعلى حسب إمكاناتها، فالبرتقالي ممتع هذا المرسم مع المدرب غوران، الذي أعد الفريق بشكل صحيح هذا الموسم. وبالمناسبة إدارة عجمان، برئاسة خليفة الجرمن، من أنجح الإدارات، إذ يقدم فناً من فنون الإدارة هذا الموسم.

فريق الشارقة المرشح الأبرز للمنافسة على جميع البطولات وهو الرقم الصعب في دورينا.

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