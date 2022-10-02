استكشاف الأخطاء

التجارب الودية عادةً ما تأتي لاستكشاف العيوب والأخطاء من أجل الوقوف عند مكامن الخلل والنقص، والعمل على حلها ضمن إجراء فني واقعي ينسجم مع القدرات والإمكانات المتوافرة. ولعل ذهاب منتخبنا الوطني إلى معسكر النمسا جاء لهذا الغرض الذي يسعى من خلاله المدرب أروابارينا للوصول إلى استقرار التشكيل وتثبيت الأسماء، بما يُمكنه من تنفيذ رؤيته وتطبيق أسلوبه بشكلٍ يمنح عناصره الثقة والثبات في الاستحقاقات المقبلة.

ومما لا شك فيه أنه ليس من المهم أن يكسب المنتخب في لقاءاته الودية بقدر ما هو مهم أن يخرج بفائدة وحلول تُعالج الهفوات وتمنع حدوثها عند المواجهات الرسمية، فهو المبتغى والمنشود من الوديات لأن عملها يقوم على التصويب والإصلاح ولا يهم الفوز بها، لأن المسعى يكون للقادم والمستقبل الذي يُنظر له بعين الحصاد وقطف الثمار، لاسيما أن الماضي كان فيه من الدروس والعِبر ما يكفي للتحوط والاستفادة منها، إذ تعرض منتخبنا لعثرات وسقطات مخيبة كانت سبباً لتراجعنا وتقهقرنا إلى الوراء.

وقد تكون هذه الفترة من مرحلة الإعداد مناسبة للمدرب كي يتعرف ويبحث ويعتمد على نوعية من اللاعبين التي قد تمنحه مساحة كافية لترسيخ فكره وأسلوبه بما يتناسق مع قدرات العناصر الحالية، ويُمكنه أيضاً من الحصول على شكل وصورة متجددة لهوية الأبيض التي تريد الجماهير استعادتها بعد سنوات من الضبابية والعشوائية التي شوهت بياضها الناصع؛ ولهذا فإن القلق وعدم الرضا اللذين أبداهما البعض من النتائج الودية يُفترض ألا يؤثرا على مسيرة الإصلاح التي يمر بها المنتخب، مثلما ينبغي ألا يزعزعا عامل الثقة المحيط بملعبه، فالغاية ليست في فوز وعدد من الأهداف بقدر ما هي بناء وتكوين متناغم مع معطيات آنية، يتم فيها تهيئة اللاعبين وتمكينهم لمرحلة تتطلب الكثير من العمل والجهد، والتي حينها لن تحتمل أخطاء جديدة ولن تغفر لأية زلات قد تحدث؛ فالمسؤولية مشتركة بين أطراف العلاقة ويجب أن يبادر الجميع من زاويته وفق منظور العمل الداعم الذي يخدم مستهدفات هذه المرحلة ويُهيئ لها مناخاً من الإيجابية المتفائلة لتحقيق النجاح المنشود.

تغليب مصلحة المنتخب أهم من توقف دوري وتأجيل جولات، مع التأكيد على أن هذا التوقف لم يضر الفرق، بل منحها فرصةً لمراجعة وتقييم مخرجاتها بعد أسابيع من انطلاقة الدوري، وبما عمل أيضاً على تخفيف الضغوط وساعدها على تنظيم ومراجعة أوراقها من جديد.

• تغليب مصلحة المنتخب أهم من توقف دوري وتأجيل جولات.

Twitter: @Yousif_alahmed

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.