2022.. عام استثنائي

عام 2022 استثنائي بكل ما فيه، لمصلحة نشاط القطاع العقاري في إمارة دبي، وسط الطلب القوي والإقبال الكبير من أثرياء العالم.

يتضح ذلك من الصفقات الكبيرة المنفذة في قطاع الفلل والشقق الفاخرة، ما يعزز مكانة السوق، ويزيد التنوع المطلوب في فئة المستثمرين.

وبالفعل استطاعت السوق أن تسجل مبيعات قياسية جديدة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022، بقيمة قاربت الـ160 مليار درهم، من خلال أكثر من 60 ألف معاملة، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

بعد تحطيم هذه الأرقام، تبرهن السوق العقارية في دبي، قدرتها على تسجيل أرقام قياسية فترة بعد أخرى، وشهراً تلو الآخر، مسجلة مستوى جديداً على صعيد المبيعات، أي أنه لم يصل للذروة بعد، ومازال هناك متسع للنمو.

بدأ المؤشر العقاري في الإمارة، في سلوك مسار صاعد، ليعكس حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، وذلك بفضل عدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات العقارية، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من هذا العام، بتسجيل نمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022.

وأؤكد دائماً، أن القطاع يعيش حالة من الزخم المتجدد، والانتعاش، مدعومة بالتسهيلات اللامحدودة في قوانين الإقامة، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي، وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، في آن واحد. ولا يمكن إنكار أن المستثمرين الأجانب، يشكلون محوراً رئيساً لهذا الزخم الكبير، في ظل تخطيطهم الدائم للحصول على عوائد جيدة توفرها بالطبع عقارات دبي.

حالياً، تحتل إمارة دبي الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، لتشهد زيادة ملموسة في بيع العقارات الفاخرة والمميزة، بالتزامن مع زيادة استثمارات أصحاب الثروات، والدخل المرتفع. وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة، إلى جانب نمط الحياة المميز، الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم، ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها، والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

ورغم المبيعات القياسية، إلا أنني أؤكد أن الفرصة لم تضع، والوقت لم يمر، ومازالت هناك الفرص الجاذبة في السوق، مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.

الصفقات الكبيرة في قطاع الفلل والشقق الفاخرة، تعزّز مكانة السوق، وتزيد التنوع المطلوب في فئة المستثمرين.

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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