إعداد المنتخب الوطني للمنافسة على المستوى القاري والاستحقاقات المقبلة بطولة الخليج وبطولة غرب آسيا وكأس آسيا 2023؛ يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنفيذ الخطط المستقبلية لكرة الإمارات، ويجب أن تكون نوعية المباريات الودية بمستوى عالٍ، ونخرج من جلباب القديم بمباريات ضعيفة المستوى ومنتخبات أقل تصنيفاً من منتخبنا.

آن الأوان لتغيير الفكر القديم إلى فكر متطور وخوض مباريات مع منتخبات تصنيفها أعلى من منتخبنا، فنغرس الثقة وثقافة المواجهة وإزالة الرهبة من عقول ونفوس لاعبينا بمواجهات عالية المستوى ضد منتخبات قوية وذات تصنيف عالمي، خصوصاً بعد ظهور المنتخب بمستوى متميز في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 ضد منتخب أستراليا المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ما جعل المسؤولين في الاتحاد الألماني يطلبون مباراة ودية ضد منتخب الإمارات قبل خوض مونديال قطر. نتمنى من المسؤولين في اتحاد الكرة في الإمارات الموافقة على طلب الاتحاد الألماني وخوض المباراة الودية المفيدة لمنتخبنا، وعدم الخوف من المواجهة أو النتيجة، فتغيير استراتيجية المواجهات الودية لمنتخبنا هو السبيل لتطور مستوى المنتخب واللاعبين وتكوين شخصية لمنتخب الإمارات على الساحة الكروية العالمية، وتغيير عقلية اللاعبين في مواجهة لاعبين بمستوى عالٍ من الفكر الاحترافي، والاحتكاك بالمدارس الكروية المتنوعة والمتطورة لتعزيز الدافعية لدى اللاعبين لتقديم أفضل المستويات الفنية من خلال التحدي في مواجهة المنتخبات القوية والمصنفة عالمياً، والهدف من مقابلة المنتخبات القوية رفع مستوى التنافس والإثارة وغرس ثقافة المواجهة القوية في لاعبي منتخبنا ضد منتخبات افضل منا من حيث التصنيف، وإزالة رهبة المواجهات القوية حتى تجني الكرة الإماراتية ثمار التخطيط السليم في المستقبل بفضل الاحتكاك مع أقوى المنتخبات العالمية، وهو ما يعني إضافة فنية وبناء شخصية للاعب الدولي الإماراتي، يمكن تطويعها لخدمة أهداف المنتخب الوطني الأول، وهذه المواجهات تمنح المنتخب مؤشرات واضاءات حول مدى استعداد المنتخب لخوض الاستحقاقات المقبلة وتحقيق البطولات، ووضع برنامج للمباريات الودية القوية على غرار منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

نتمنى من المسؤولين في اتحاد الكرة وضع استراتيجية مماثلة لجميع منتخبات المراحل السنية في نوعية المواجهات والمباريات مع منتخبات مصنفة وقوية لغرس الثقة والمواجهة وإزالة الرهبة في المواجهات القوية وهم في هذه المرحلة العمرية حتى لا نواجه صعوبات مستقبلاً عند مواجهة المنتخبات القوية.

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آن الأوان لتغيير الفكر القديم إلى فكر متطور وخوض مباريات مع منتخبات تصنيفها أعلى من منتخبنا.