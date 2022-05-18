«التملك عن بعد».. ميزة نتمنى عودتها إلى القطاع العقاري

في بداية عام 2020، وبالضبط مع بداية الربع الثاني من هذا العام، أعلنت دبي عن إتاحة خدمة إتمام معاملات الصفقات العقارية عن بعد، ومن بينها معاملات تملك العقارات. هذه الخدمة صنعت الحدث خلال فترة الجائحة، واستحسنها الكثير من المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري، كونها تعد المبادرة أو الخدمة الأولى من نوعها التي توفرها سوق عقارية، إقليمياً وعالمياً، تتم عبر منظومة رقمية متطورة، تؤكد صدارة دبي على قائمة المدن الذكية من جهة، وقدرة القطاع العقاري بالإمارة على تجاوز تحديات الغلق الشامل وتوقف حركة السفر من جهة أخرى.

لكن مع الوقت، ومع عودة الحياة وحركة السفر إلى طبيعتها، يمكن القول إن هذه الخدمة اختفت تقريباً من السوق، ولم نعد نسمع عنها شيئاً، كما كان معهوداً من قبل، ما يوحي إلى المستثمر بأنها كانت خدمة مؤقتة فقط، في الوقت الذي يجب فيه أن تستمر في السوق، وفي جميع الأحوال، لأنها تسهل عملية الشراء في كل الأوقات، خصوصاً أن خيارات الاتصال المرئي ظلت متاحة حتى يومنا هذا للتواصل مع العملاء المحتملين.

ومازالت منصات التواصل الاجتماعي تأخذ الدور الأكبر للتسويق العقاري لدى معظم الشركات العقارية، كونها الوسيلة المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين عبر العالم، دون اعتبار للحدود الإقليمية، مع تبني تقنية الواقع الافتراضي لمعاينة العقار. وكون دبي مدينة ذكية، والقطاع العقاري بها أول قطاع بالعالم يملك محفظة تصرف عقاري ذكية (دبي ريست)، فهذا يشدد من ضرورة توافر خدمة تملك عقار عن بعد، لضمان تكامل الخدمات الذكية التي تنتهجها الإمارة في إنجاز مختلف المعاملات اليومية للأفراد، بل يجب تعزيز هذا الخدمة وتطويرها لتنتشر وتتوسع أكثر فأكثر، تماشياً مع التطورات الحديثة التي تشهدها الأسواق العقارية العالمية والتكنولوجيا المتطورة.

اليوم نحن أمام عتبة التعامل بالعملات المشفرة، والدخول في العالم الافتراضي الموازي لعالمنا المادي، وهذا ما يستدعي توافر آليات أكثر سهولة لشراء العقارات عن بعد.. «التملك عن بعد»، صيغة أوجدتها جائحة «كوفيد- 19»، ومن المفترض ألا تختفي، مثلها مثل «العمل عن بعد»، الذي أوجدت له الهيئات المعنية أطراً جديدة في سوق العمل، لذا يجب تطويرها، وإعادة توظيفها في القطاع العقاري، واستغلالها وفق ظروف السوق وعملائها، وهي ميزة نتمنى عودتها إلى القطاع، باعتبار دبي مدينة عالمية وذكية.

• ضرورة توافر خدمة تملك عقار عن بعد لضمان تكامل الخدمات الذكية التي تنتهجها الإمارة.

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