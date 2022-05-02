شكراً «ريرا»

مع صدور قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بمعاقبة تسعة وسطاء عقاريين بوقفهم عن مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد ارتكابهم مخالفة المكالمات غير المرغوب فيها، توجّب علينا جميعاً شكر جميع العاملين في الدائرة، وتقديم وردة عرفان لهم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم أيضاً تغريم مكتب الوساطة العقارية الذي يعملون فيه مبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعد أن قام المكتب بارتكاب مخالفة المكالمات غير المرغوب فيها، وإزعاج المستثمرين والمتعاملين عبر التسويق أو الترويج لخدماته عن طريق الاتصال المباشر.

وفي أعقاب صدور هذه العقوبة، تواصل معي الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاستفسار عن آلية الإبلاغ عن المكالمات العقارية المزعجة.

وأخيراً، كانت شكوى الكثيرين من استقبال العديد من المكالمات التسويقية والترويجية، التي تعرض عليهم شراء عقارات داخل الدولة وخارجها، وخدمات أخرى، وذلك في أوقات مختلفة من الليل والنهار، ما يفتح تساؤلاً حول طريقة حصول هذه الشركات على الأرقام.

فيما تمارس الشركات ضغوطاً مستمرة، رغم رفض المتعاملين للخطط المعروضة، إذ يُفاجأ الأفراد باتصالات مستمرة، من أكثر من موظف للشركة، لعرض مشروعات، عُرضت عليهم ورُفضت.

وهنا يجب توضيح الآلية المناسبة للإبلاغ عن المكالمات المزعجة، التي تعد بسيطة للغاية، حيث يتلخص الأمر في تحميل تطبيق «دبي ريست»، وهو المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، الذي يتضمن خدمة تسجيل شكوى عقارية، والتي تشمل ثلاثة أنواع من الشكاوى، الأولى: شكاوى المخالفات العقارية. والثانية: الاستفسار عن الخلافات العقارية. والثالثة: التبليغ عن المكالمات المزعجة، وهي المعنية بهذا المقال، وبعدها يتم الضغط على الاختيار الثالث، لتضع بياناتك الشخصية (اسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني)، وبيانات المشتكى عليه (اسمه ورقمه تليفونه أو بريده الإلكتروني - إن وجد)، مع إرفاق المستندات، وبعدها تصوير الشاشة «سكرين شوت»، وإرفاقها في الشكوى، وتفاصيلها التي تحوي استلام مكالمات مزعجة.

وبعد ذلك، تصل الشكوى إلى القسم المعني في دائرة الأراضي والأملاك، ويقومون على الفور بالتواصل معك، مع اتخاذ الإجراء القانوني.

وبهذه الطريقة تكون قد أبلغت عن المكالمات المزعجة، وهو ما يسهم في التخلص من الاتصالات غير مرغوب فيها من الوسطاء العقاريين، ويضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء.

ويساعد المشروع أيضاً على التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر، ويفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل المبايعات العقارية، وتأجير العقارات الشاغرة، لخدمة المالك والمستأجر على حد سواء.

ومع استمرار دائرة الأراضي والأملاك في الضرب بيد من حديد على المخالفين، والإعلان عن أسمائهم بشكل دوري، سيساعد ذلك على تخفيف أو منع المكالمات المزعجة نهائياً.

وتمكنت الدائرة، وذراعها التنظيمية (ريرا)، من تحقيق نقلة نوعية وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، بفضل صياغة وإصدار وتطبيق اللوائح والقوانين العقارية الواضحة والمتكاملة التي تحفظ حقوق الأطراف كافة. ولطالما تهيب مؤسسة التنظيم العقاري بالمستثمرين، وملاك العقارات، وجمهور المتعاملين، ضرورة الإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة، تصلهم من الشركات العقارية العاملة في سوق دبي العقارية، بهدف الترويج والتسويق للعقارات.

* رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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