نصيبٌ من اسمه

ارتبط اسمه وتاريخه بالخير، وحفظ القاصي والداني مواقفه، وعرف العدو قبل الصديق حكمته وقدره وقيمته.

يترحّم عليه حفظة القرآن الكريم، وطلبة العلم والمرضى في المراكز والمدارس والمشافي التي بناها في كل بقاع الأرض، دون تمييز بين جنس أو لون.

يعرفه سكان المدن التي عَمرها بلا رياء أو نفاق في شتى أرجاء الأرض، فظلت تحمل اسمه، وتُخلد صوره، وتعرف فضله حتى اليوم.

تجد ملامحه في حب الخير وعند العطاء دون انتظار مقابل، وتظهر أفعاله في الطرقات المعبدة، وعلى جدران البيوت العامرة، وفي بناء الإنسان، وغرس القيم والأخلاق، وقول الحق، ولمّ الشمل، والفزعة للطير والشجر والدواب.

طرق على أبواب الرحمة وشكر النعمة فبادر لنجدة إخوة من بني جنسنا، يرسفون تحت معاناة الفقر والمرض، وامتدت أياديه البيضاء بعد مماته هيئات ومؤسسات تعمل وفق منهجه وتستلهم نظرته الثاقبة في اقتسام الخير.

تتواصل مسيرته مع كل مبادرة للخير تطلقها الإمارات، وتتجدد وتتنوع أهدافها فيتسابق فيها الجميع بلا كلل أو ملل تيمناً بعمله وامتثالاً لوصيته.. تشعر بفكره الثاقب في الأزمات ملهماً وقائداً وأباً مهّد طريق الخير، وحث عليه وأسس بنيانه، فتمر الأزمة تلو الأخرى ولا يشعر بها أهل الإمارات، كما باقي الشعوب، بل تبادر دولته بمد يد العون للكون بأكمله.

تراه في ذاك الغيث الذي يطل علينا من بقاع لا يعرفها كثير منا، وبين أناس ضاقت عليهم دنياهم، وأطبقت ظروف الحياة الصعبة أنيابها على أيامهم، كل رمضان، ليطمئن القلوب ويواصل نهجاً إنسانياً عظيماً أسسه ورسمه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه ، ينشر الطمأنينة أينما حلّ، بلا تكلف أو رياء، فساندته الجهات الرسمية والخيرية، وشد المجتمع على يديه إسهاماً وعطاءً.

في 19 من رمضان كل عام تُحيي الإنسانية ذكرى رحيل الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتتذكر مقولته الشهيرة: «الرزق رزق الله»، فتصحو الضمائر، وتمتد يد العطاء، ويهدأ خوف النقصان، «فما نقص مال من صدقة».

«لكل منا نصيب من اسمه»، وما بين «زايد الخير» وعطائه الممتد في حياته، وبعد رحيله، و«غيث» المحتاجين والملهوفين، الذي يدير ظهره للشهرة والثناء بإخفاء ملامحه، ليواصل المسيرة، ابناً باراً لزايد الخير وللإنسانية وللإمارات التي تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم، تتواصل الأيادي البيضاء، ويستمر العطاء.

• في 19 من رمضان كل عام، تتذكر الإنسانية صاحب المقولة الشهيرة: «الرزق رزق الله»، فتصحو الضمائر، وتمتد يد العطاء، ويهدأ خوف النقصان، «فما نقص مال من صدقة».

@amalalmenshawi

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