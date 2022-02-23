سيارات اللاعبين

- مفاجآت اللاعبين لا تنتهي في كل موسم.. ترى مفاجأة خاصة في المواقع الرياضية أو في «السوشيال ميديا»، إذ هناك تنافس كبير لتوثيق حساب «السناب شات» وتصوير السيارات والماركات العالمية.

بعض اللاعبين يهدفون إلى الظهور في «السوشيال ميديا» فقط، ولا يهمهم ما يفعلونه في المستطيل الأخضر، وللأسف بعض اللاعبين نظرتهم قصيرة، ولا يكترثون لتطوير أنفسهم، ما أثر في الرياضة الإماراتية بشكل عام.

- عندما يتصدر فريق العين بطولة الدوري فهذا شيء طبيعي ومعتاد، لأن الزعيم اعتاد صعود المنصات، وفي الموسم الجاري يقدم العين مستويات قوية، وهذا يدل على العمل الكبير للإدارة العيناوية التي تعمل بصمت، وهي في طريقها لحصد بطولة الدوري، بشرط التركيز ووجود دكة قوية قادرة على تعويض أي لاعب مهم ومؤثر.

- إدارة الوصل تعمل على إمكانات الفريق، خصوصاً أن الفريق منافس في كأس رئيس الدولة، وهي بطوله مهمة لجميع الفرق، «الإمبراطور الوصلاوي» عليه ترتيب بيته في الموسم المقبل، وأن يتعاقد مع لاعبين قادرين على عودة الوصل للمنافسة في جميع البطولات، ومن هذا المنطلق فإن عمل الإدارة واضح، ولكنها تحتاج لمزيد من الوقت، وأعتقد أنها تملك إمكانات إدارية وفنية تصب في خدمة الفريق في الأيام المقبلة.

- ما تقوم به جماهير الوصل من حضور التمرين والتشجيع أمر إيجابي للاعبين ويعطيهم دفعة معنوية، والكل يعلم شعبية نادي الوصل داخلياً وخارجياً ورغم ابتعاده عن البطولات والمعاناة الكبيرة إلا أن جماهير الوصل لا تبتعد أبداً.. حضورها مهم ويعطي رونقاً للدوري الإماراتي.. جماهير الوصل يُضرب بها المثل في حضورها وتشجيعها، وكل ما يحتاجه الفريق فقط هو بطولة ومن بعدها سترى الحضور الكبير والتشجيع المثالي وليس الجمهور المستأجر!

- تمر مباريات دورينا وبعض الجماهير لا تعلم متى المباريات، هل هو قصور من الإعلام؟ أو عدم متابعة من قبل بعض الجماهير؟ أم أن مستوى دورينا في تراجع وأصبح البعض لا يتابع الدوري رغم أنه دوري جيد ولكن مشكلته في سوء اختيار اللاعبين الأجانب والتخبطات الإدارية.

- إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة يضرب المثل في الجدية والمثابرة والإصرار، وهو مثال ممتاز للاعب المحترف.. «سمعة» كلما كبر وتألق يحرج اللاعبين الشباب بأدائه وعطائه وقتاله في أرضية الملعب، وبالتالي وجوده مهم للمنتخب، رغم عدم صعودنا إلى كأس العالم، والغريب في الأمر التعاقد مع رودلفو أروابارينا الذي فشل مع أكثر من فريق.

• ما تقوم به جماهير الوصل من حضور التمرين والتشجيع أمر إيجابي للاعبين ويعطيهم دفعة معنوية.

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