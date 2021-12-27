تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ينظم المجلس منذ عام 2006 مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، ويعد المؤتمر منصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، حيث يستقطب أهم صناع القرار في كرة القدم الذين يستعرضون تجاربهم ويناقشون التحديات التي تواجه عالم كرة القدم والحلول المناسبة لتطوير واثراء هذه الرياضة الرائعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يتم كل عام طرح شعار تتمحور حوله الجلسات وورش العمل.

ومجلس دبي الرياضي يعلن عن الفائزين في حفل عالمي اليوم الاثنين 27 ديسمبر، ويحتفل بنجوم العالم في أقوى تنافس للتتويج في مؤتمر دبى الرياضي الدولي وجائزة دبي غلوب سوكر.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العالمية من مختلف القارات إلى دبي لمتابعة الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والنسخة الثانية عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر مساء يوم الإثنين بفندق أرماني في برج خليفة، الذي يستضيف الحدث العالمي الكبير للسنة الثانية على التوالي. وسيتواجد نجوم الكرة العالمية في هذا الصرح العمراني والسياحي الشامخ الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان على مستوى العالم، حيث يقام في منطقة الاحتفالات فعاليات المؤتمر والحفل الذي ينظمه سنوياً مجلس دبي الرياضي بحضور كبار الشخصيات الرياضية في دولة الإمارات والعالم، وأشهر اللاعبين والمدربين من النجوم الذين تركوا بصماتهم وحققوا إنجازات كبرى مع منتخباتهم وأنديتهم.

ومؤتمر دبي الرياضي الدولي يواصل جمع نجوم الكرة العالمية على منصة الحوار، وستكون المواجهة من العيار الثقيل، تجمع روبرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني مع أهم مهاجم شاب وواعد في العالم حالياً الفرنسي كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا وجهاً لوجه، ليس في مباراة كرة القدم وإنما في جلسة حوارية يديرها الحكم الأشهر في العالم كولينا مدير لجنة تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي أول جلسة حوارية بين النجمين لأول مرة في تاريخهما. ويسعى مجلس دبي الرياضي دائماً في مؤتمر دبى الرياضي الدولي وغيره من المناسبات والفعاليات لتقديم نجوم اللعبة والتدريب وصناع القرار في الأندية العالمية والاتحادات الدولية لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح، والكشف عن أسلوبهم وفلسفتهم في مواجهة التحديات وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية، والقادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، وذلك لنشر هذه الثقافة بين أوساط لاعبينا وتقديم صورة حقيقية لكيفية صناعة البطل والمشوار الذي يقطعه اللاعبون العالميون للوصول إلى منصات التتويج. هذا المؤتمر حقق العديد من المكاسب وبات منصة مهمة على روزنامة الأحداث الكروية الدولية بما تحتويه أجندة المؤتمر من قضايا ومستجدات تناقش مستقبل كرة القدم على مستوى العالم. وتشهد منطقة إكسبو 2020 وساحة الوصل حضور نجوم كرة القدم المشاركين في المؤتمر يوم الثلاثاء صباحاً لكل من يرغب في الالتقاء بهذين النجمين كليان مبابي وليفاندوفسكي.

تحية شكر وتقدير للقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر الدولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ونائبه مطر الطاير، وفريق العمل في مجلس دبي الرياضي.

• مؤتمر دبي الرياضي الدولي يواصل جمع نجوم الكرة العالمية على منصة الحوار.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.