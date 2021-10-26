تجديد المناطق القديمة.. تعزيز للبيئة الاستثمارية

بين حداثة الهندسة المعمارية والبناء القديم نسج القطاع العقاري المحلي خيوطه، وتحققت العوائد الاستثمارية منه ومساهمته في الناتج المحلي، حيث لا يمكن إلغاء حقيقة أن المناطق السكنية القديمة هي الأخرى لها دور في تعزيز سلة الاستثمارات العقارية والعائد منها، إذا نظرنا إلى الكثافة السكانية التي تحتضنها المناطق القديمة في دبي كحي الفهيدي، السوق الكبير، نايف، سوق الذهب والمرر، وغيرها من المناطق، فإن الجميل في الوحدات السكنية لهذه المناطق هو مساحاتها الكبيرة، والأجمل من ذلك هو موقعها على خريطة الإمارة، ما يجعلها مناطق سياحية جذابة، كما يؤهلها موقعها إلى أن تكون وجهة عقارية فريدة من نوعها إذا ما تم تجديد بيئتها لتتلاءم مع توجهات البناء الحديثة ومتطلبات الحياة العصرية.

يجب الإدراك أن عملية تجديد المناطق السكنية القديمة تسهم في إعطاء تصور آخر للمنتج العقاري، كما تلعب دوراً في إعطاء دفعة جديدة من النشاط للقطاع ضمن مناطق موجودة وقائمة في الواقع، وهذا ما يسهم بدوره في التقليل من كمية استحداث مناطق جديدة لإطلاق مشروعات عقارية جديدة.

ومن زاوية أخرى، يندرج هذا الأمر ضمن عملية تحديد اتجاهات المستقبل لاستدامة القطاع العقاري وتجديد البيئة الاستثمارية العقارية.

ولا يخفى على الجميع أن المناطق القديمة تعد من أبرز محاور خطة دبي الحضرية 2040، حيث تهدف الخطة إلى إعادة تأهيل المناطق القديمة القريبة من مركز المدينة قصد تعزيز ارتباط المواطنين بها، وقد تم وفقها الإعلان عن وضع الدراسات الفنية اللازمة والسيناريوهات المحتملة لإعادة تأهيل وتطوير هذه المناطق، وقامت السلطات المعنية بالفعل بعمليات التأهيل لبعض المناطق وربطها بالأنظمة الحديثة المعتمدة، وهذه فرصة للملاك للاستفادة من هذه الخطة وإعادة النظر في تجديد البنايات وفقاً لنوعية المشروعات العقارية التي تشهدها السوق اليوم، وفرصة لإيجاد منتج عقاري جديد يوازي المنتجات الحالية، إضافة إلى إعطاء تلك المناطق نقلة استثمارية جديدة مدعومة بموقعها المميز على الخريطة، ومنظراً معمارياً غير ذلك المنظر الذي كانت عليه من قبل، ما يعيد صياغة آلية الاستفادة منها ومن عوائد السوق، تماشياً مع توجهات الخطة الحضرية العامة.

باختصار، إن تجديد المناطق الحضرية القديمة بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة، هو بمثابة تجديد لنقاط الجذب في القطاع العقاري، وفي هذا السياق أوجه دعوة لملاك العقارات بتلك المناطق لإعادة بعثها من جديد لتلقى مستوى الرواج نفسه الذي كانت عليه في بداياتها، وأقول لهم: «لا تنسوا أنكم في أغلى مناطق دبي من حيث قيمة الأراضي وأمامكم الفرصة كاملة لتحقيق عوائد استثمارية تفوق توقعاتكم فلا تفوتوا هذه الفرصة بإهمال وتهميش ممتلكاتكم العقارية القديمة».

• «تجديد المناطق الحضرية القديمة بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة، هو تجديد لنقاط الجذب في القطاع العقاري».

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