التأمين على العقار.. تأمين لمحفظة الاستثمار

مثلما يضمن لك التأمين على سيارتك، سواء كان «ضد الغير» أو «الشامل»، تغطية جزء من تكاليف حوادثك المرورية، ومثلما يضمن التأمين الصحي تغطية نسبة من تكاليفك العلاجية، فإن التأمين على بيتك يضمن لك كذلك تغطية جزء من خسارتك الاستثمارية، إن حدثت.

العديد من المستثمرين، لاسيما الجدد منهم، لا يدركون أهمية التأمين على عقاراتهم، والمزايا التي يوفرها لهم، للحفاظ على محافظهم الاستثمارية، والتقليل من حجم الخسائر المالية في حال تعرضها لمخاطر.

لا تكمن أهمية التأمين على العقار في تغطية حجم الخسائر الناجمة عن الظواهر الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير وغيرها، بل يتعدى ذلك إلى الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، مثل حوادث الحريق، والتصدع، أو الانهيارات عند إجراء التعديلات، أو حوادث الاصطدام بالواجهات الخارجية للمنزل، والانفجارات، وحوادث السرقة، وتسرب المياه.

والأهم من ذلك، هناك أنواع من التأمين تشمل تأمين العمال داخل المنزل، إضافة إلى الممتلكات المادية التي يحتويها، وأنواع مهمة أخرى بالنسبة للمستثمرين، تضمن العائد الاستثماري طيلة فترة الضرر، ما يعني أن عملية جني العائد الاستثماري تظل مستمرة، رغم عدم إشغال الوحدة العقارية نتيجة الضرر التي لحق بها. وكل أنواع هذه التأمينات يجدها المستثمر مفصّلة في وثيقة التأمين وبنود العقد المتفق عليه مع جهة التأمين.

لأجل هذه الامتيازات وأخرى، فإن التأمين على العقارات والمنازل هو أمر إلزامي وضروري عند التملك والاستثمار في المجال العقاري بمختلف أنواعه، واستحداث وثيقة تأمين ببنود مفصلة وفق رغبة مالك العقار، إلى جانب عقد الشراء، يضمن لحملة هذه الوثيقة تغطية مجموعة استثماراتهم وممتلكاتهم من مختلف الأخطار والكوارث، سواء كانت بشرية أو طبيعية.

توفر وثيقة التأمين العديد من المزايا لمؤجري العقارات ومستأجريها، ومن أهمها مبلغ التعويض عن خسارة قيمة الإيجار، أو منحه كلفة إيجار سكن بديل، إذا كان العقار غير صالح للسكن بسبب الأضرار التي لحقت به.

إذا كان التأمين على السيارة إلزامياً قبل استخدامها، والتأمين الصحي إلزامياً، فلماذا لا يكون التأمين على العقار إلزامياً كذلك، لما فيه من فوائد على المستثمر؟

قد لا يقتنع كثيرون بفكرة التأمين على العقار أو استسهال الأمر لعدم إدراك أهميته في الخطة الاستثمارية وأرباحها، وهذا ما يستلزم تعزيز الوعي، ونشراً مكثفاً للمعلومات عن فوائد التغطية التأمينية للوحدة العقارية، حتى لا تكون عرضة لخسائر وأضرار محتملة مع الوقت، وتوفير حماية أكبر لعملية الاستثمار والعائدات المرجوة منها، فالتأمين على العقار هو تأمين لمحفظة الاستثمار.

• التأمين إلزامي وضروري عند التملك والاستثمار في المجال العقاري بمختلف أنواعه.

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