تقوم رابطة دوري المحترفين بعمل وجهد كبيرين، ومنذ إشهارها يعمل القائمون عليها كل ما من شأنه بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل وتقديم خبرات تصبّ في مصلحة كرة القدم الإماراتية، وشهدت الفترة الماضية العديد من ورش العمل والاجتماعات التي نظمتها الرابطة، وأخذ المعنيون والمسؤولون على عاتقهم تطوير العمل وتنظيم المسابقات، ووضع الروزنامة المناسبة لجميع الأندية، محلياً وقارياً، والعمل بروح الفريق الواحد.

نتوجه بالشكر الجزيل لعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، وحسن طالب المري رئيس اللجنة الفنية، وفريق العمل على جهودهم الطيبة وإخلاصهم في عملهم، وهذا ما لمسناه حقيقة بهذا الموسم الاستثنائي في ظل الجائحة، فهناك عمل وتفانٍ من أجل تطوير منظومة الاحتراف، وكان الجميع يعمل كخلية نحل.

إصرار الرابطة على بداية الموسم في مسابقاتها المختلفة حسب الروزنامة المحددة سابقاً، كان له دور أيضاً كبير ومؤثر في نجاح المسابقات، ولمسنا نجاح الرابطة من خلال التنظيم الرائع لبطولة كأس السوبر ونهائي كأس الخليج العربي للمحترفين، وختام نهاية وتتويج بطل دوري الخليج العربي للمحترفين، الجهد الذي يقوم به أعضاء رابطة المحترفين ليس فقط في تنظيم المسابقات لكنه تعدى إلى النظر في مستقبل اللاعبين المحترفين باستحداث وظيفة لاعب كرة القدم في نظام التأمينات والمعاشات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يحصل اللاعب على راتب تقاعد بعد قضاء 15 عاماً في الملاعب، وترجمة لجهود الرابطة التي أطلقت برنامج تأهيل مسؤولي المباريات من الكوادر الوطنية منذ 2012، وعملت خلال البرنامج على توفير الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ترشيحهم للمشاركة في إدارة المباريات المختلفة وأهم المسابقات، ما جعل المتابع للشأن الرياضي يشعر بمدى الجهد والعطاء المقدم من قبل المعنيين بالأمر في رابطة دوري المحترفين، ويكون هذا الجهد والعطاء محل تقدير من الشارع الرياضي، مع إيمان العاملين بالرابطة أن كل ذلك العمل والنجاح لن يتحققا إلا بتضافر الجهود وتعاون من أندية ورابطة واتحاد، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاحتراف الكروي، وكل ذلك بلا أدنى شك هو ثمرة تعاون بنّاء بين الرابطة والاتحاد والأندية للمصلحة العامة لكرة القدم الإماراتية.

في النهاية نقترح على رابطة المحترفين الموقرة تغيير تسمية بطولة كأس السوبر (السوبر مصطلح أجنبي) إلى تسميتها «كأس زايد» أو «كأس مؤسس الدولة».

• إصرار الرابطة على بداية الموسم حسب الروزنامة المحددة، كان له دور كبير ومؤثر في نجاح المسابقات.

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