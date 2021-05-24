أنواع الشخصيات: المناضل والبطل

تناول المقالان الماضيان المجموعة الأولى من الشخصيات، وفقاً لاختبار «مايرز وبريجز»، ونبدأ اليوم تسليط الضوء على المجموعة الثانية، ويطلق عليها مجموعة الدبلوماسيين، وبها أربعة أنماط من الشخصيات، وهي: المناضل، والبطل، والوسيط، والمحامي.

تتميز شخصية المناضل (الكود ENFP) بالانطلاق وحب الحرية والاستمتاع بالحياة، ولكن ليس المتعة اللحظية، بل متعة عميقة، تتميز بروح المودة والارتباط بالأشخاص، ولهذه الشخصية جاذبية كبيرة واحترام، ولديها قدر كبير من المهارات الاجتماعية، والرغبة في التعرف إلى الناس، ومعرفة ثقافاتهم، والميل إلى الجانب الروحي، ومحاولة فهم الآخرين، ويشكل أصحاب هذا النمط نسبة 7% من البشر.

لدى «المناضلين» كاريزما، ورغبة في الوجود في دائرة الضوء، وتجدهم يعملون كمعلمين وزعماء، ويكون لهم تأثير كبير أينما وجدوا، ولكنهم لا يتقبلون الروتين والبيروقراطية، ومن السهل أن يفقدوا صبرهم بسرعة، وقد يصابون بالاكتئاب من المهام أو الوظائف الروتينية التقليدية، ولديهم خيال خصب، ويعرفون كيف يستمتعون بأوقاتهم عندما يرغبون في ذلك.

يؤمنون بأهمية إعطاء كل فرد حقه من الوقت والاهتمام، ولكن من السهل أن يصيبهم الإحباط عندما لا يكون أصدقاؤهم عند مستوى التوقعات أو العشم. وقد لا يجيدون قراءة أو فهم الإشارات التي تصلهم ممن حولهم جيداً. يهتمون أكثر بالمشاعر والعلاقات الاجتماعية على حساب الحقائق. أهم نقاط القوة لديهم، الحماس، والطاقة، والفضول، ومعرفة كيف يستمتعون بأوقاتهم، وكذلك شعبيتهم ومودتهم، أما نقاط الضعف فتتلخص في ضعف قدراتهم العملية، فهم ليسوا ممن يجيد تحويل الأفكار إلى مشروعات، ومن الصعب أن يركزوا في شيء واحد، فلديهم فضول واهتمام بأمور كثيرة. كثيرو التفكير، وحساسون لدرجة كبيرة، ويميلون إلى الاستقلالية في العمل واتخاذ القرارات.

النمط الثاني هو «البطل»، والكود هو (ENFJ)، والبطل هو قائد بالفطرة، ومفعم بالكاريزما والعاطفة، وغالباً تجد الأبطال في مجال التدريب والتعليم، وكذلك كزعماء وسياسيين، يهتمون كثيراً بفعل الخير، ويرغبون في أن يعم الخير العالم، ولديهم طاقة كبيرة لإلهام الآخرين، ومساعدتهم في الثقة بأنفسهم وقدراتهم، يجدون متعة كبيرة عندما ينجحون في الإسهام في نجاح الآخرين، ورؤيتهم يعملون من أجل هدف أكبر. لديهم اهتمام كبير وحقيقي بالناس، لدرجة أنهم يندمجون ربما أكثر من اللازم، ويتبنون مشكلات الآخرين، وقد يبالغون أحياناً في تقدير إمكانات وقدرات الآخرين.

لا يمانعون في الوقوف للتحدث في جمع، إذ إن لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، ولديهم أصالة وصدق في ما يقولون ويفعلون، ولديهم القدرة على إيصال رسالتهم، سواء باستخدام الحقائق أو المنطق أو العاطفة، ولا يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين، باختلاف ثقافاتهم واهتماماتهم.

أهم نقاط القوة هي التسامح والموثوقية، حيث يمكن الاعتماد عليهم، وكذلك الكاريزما، والإيثار، والقدرات القيادية. أما نقاط ضعفهم فهي المبالغة في المثالية، وإنكار الذات، لدرجة يمكن أن تضرهم أو تضيّع عليهم الفرص. حساسون للغاية، وعلى الرغم من قدراتهم القيادية، قد تتذبذب معنوياتهم بسهولة، كما قد يترددون في اتخاذ القرارات الصعبة.

• تتميز شخصية المناضل (الكود ENFP) بالانطلاق وحب الحرية والاستمتاع بالحياة.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

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