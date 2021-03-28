من هو الوسيط العقاري المحترف؟

في الوقت الحاضر هناك وسطاء عقاريون لا يعلمون الفرق بين الـ«فيلا» والـ«تاون هاوس»، وبالتالي كيف نسميه وسيطاً عقارياً؟

هي مهنة كانت قديماً تعتمد على شخص أو شخصين في الحي أو المنطقة، إلى أن تبدل الحال، وتعددت مسميات هذه المهنة من «وسيط عقاري» إلى «مستشار عقاري»، ثم «خبير عقاري».

أما وسطاء العقارات في دبي فقد بدأوا في تغيير أساليبهم المهنية بعد أن أدركوا أهمية تأدية المهام بالصورة الصحيحة، ليصبح لهم دور فعال في تطور الحرفية في هذه المهنة، إذ تتمحور مهام الوسيط العقاري المحترف في إرشاد المشتري أو البائع إلى الخيارات الواضحة والصحيحة، وإظهار الميزات المترتبة على بيع العقار أو شرائه بكل مصداقية وشفافية أمام المتعامل.

• ننصح المتعامل أو المشتري بأن يطلب من الوسيط العقاري ما يثبت أنه مسجل ومرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

أما صفات الوسيط العقاري المحترف فتتمثل في أن يحمل بطاقة وسيط عقاري صادرة عن مؤسس التنظيم العقاري (ريرا)، تؤهله للقيام بعمليات الوساطة في البيع والشراء بين أطراف الصفقة العقارية.

كما يجب على الوسيط العقاري المحترف أن يكون عارفاً بالسوق المحلية، وأسعار العقارات، والأحداث الرئيسة للمناطق التي تقام فيها المشروعات المرخصة، والمطروحة للبيع.

كما يجب على الوسيط العقاري المحترف أن يحرص على تطوير أدائه عبر التدريب المستمر، والدورات التي تطلقها المؤسسة بشكل مستمر، فضلاً عن تطبيق لوائح أخلاقيات المهنة وممارساتها في أعماله اليومية.

وعلى الوسيط العقاري المحترف أن يخضع للأنظمة والقوانين، ويطبقها على جميع المشروعات المسجلة والمرخصة لدى الدائرة حتى في حالة التسويق والترويج لها.

وأخيراً نوجه رسالة للمتعامل أو المشتري، بأن عليه أن يطلب ما يثبت أن الوسيط العقاري مسجل ومرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

المدير العام للتسويق والمبيعات – «الرواد للعقارات»

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