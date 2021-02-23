الباب مفتوح لكل من يتقن اللعبة

أكثر من 10 آلاف امرأة تمكنت من دخول سوق العقارات في دبي، خلال العام الماضي، عبر 11.7 ألف استثمار بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار درهم، حسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك عن التصرفات الإجمالية للعام المميز بأحداثه (2020).

- القطاع العقاري في دبي ليس حكراً على الذكور دون الإناث، وليس مرتبطاً بسن محددة غير السن القانونية.

في عام 2019، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية للنساء في دبي 27.5 مليار درهم بزيادة قدرها 5.7 مليارات درهم على إجمالي استثماراتهن في عام 2018، والتي بلغت نحو 21.8 مليار درهم.

أجزم بأنه لولا أن الأحداث المتسارعة التي شهدها عام 2020 على المستوى العالمي، لكانت قيمة الاستثمارات النسائية أعلى بكثير، مع العلم بأنها قيمة لا يستهان بها إذا نظرنا للظروف.

هذه الإحصائية إثبات أن القطاع العقاري في دبي ليس حكراً على الذكور دون الإناث، وليس مرتبطاً بسن محددة غير السن القانونية المعتمدة دولياً أو بجنسية معينة، وإنما هو باب مفتوح لكل من يدرك قيمته وأهميته في قائمة الخيارات الاستثمارية، بالأحرى هو قطاع متاح لكل من يتقن اللعبة مع عالم العقارات، ومن أهم قوانينها الجرأة والمغامرة وعدم الخوف من شيء اسمه العقار.

هو باب مفتوح لمن يحسن اقتناص الفرص واستغلالها، ومن هو ملم بكل معلومات السوق ومفاهيم العقار، ولمن يحسن استخدام فن الاستشارة، ويبحث ويسأل كثيراً عمّا يرغب به بهدف تحقيق استثمار ناجح.

طوال مهنتي في القطاع العقاري، تعاملت مع الكثير من المهتمّات بالاستثمار في العقارات، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر اجتماع مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وما لفت انتباهي أسئلة بعضهن، حيث كان معظم تلك الأسئلة ذكياً ودقيقاً، فعندما تجد إحداهن تسألك عن نسبة العائد على الشقة الفلانية بالمشروع الفلاني، ورسوم خدماتها، وهل هي قابلة للارتفاع مستقبلاً أم لا، ومنهن من تجادلك في السعر بمقارنته بمشروع مشابه، عندها تدرك جيّداً أنها تملك خلفية عن العقار، وملمة بمعلومات السوق، ومطلعة على المستجدات، ما يوحي بأنها قادرة على تسيير استثمارها، ولديها الإمكانية والقدرة لتوسيعه بالمستقبل. وهذا ما يحفزني على بذل المزيد من الجهود للإجابة عن جميع أسئلتهن، ومساعدتهن في تحقيق ما يطمحن إليه.

وبكل فخر أتمنى أن أرى أمثالهن من كلا الجنسين بالقطاع، وتحفيزهم على دخول عالم الاستثمار العقاري دون خوف أو تردد.

الخلاصة.. الاستثمار العقاري باب مفتوح لمن يتقن اللعبة، وأن تكون شريكاً استراتيجياً ومساهماً في صنع المشهد العقاري لا يتعلق بمن تكون ومن أنت، ما يجب فقط هو أن تكون مدركاً، وعلى وعي تام، بقيمة الاستثمار في هذا القطاع.

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