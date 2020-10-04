تعد «خدمة ما بعد البيع» أحد أهم العناصر التي تسهم في ترويج السلعة، وزيادة المبيعات، حيث يوصي خبراء التسويق والتجارة بالاهتمام بها وتطويرها بشكل مستمر، ما جعل كُبرى الشركات العالمية تحرص على تقديمها لعملائها، حرصاً منها على سمعة منتجات الشركة في السوق. ولو سحبنا هذا الأمر على القطاع العقاري، من حيث إن المنتج العقاري في النهاية هو سلعة، نجد أن خدمات ما بعد البيع تتركز عند الوسيط العقاري والمطور العقاري، لأنهما يعتبران في طرف (البائع)، والعميل في طرف (المشتري)، ما يجعل اختيار الوسيط المحترف أمراً على درجة كبيرة من الأهمية عند شراء عقار.

وتعد «خدمة ما بعد البيع» جزءاً أساسياً من الإدارة الجيدة للأصول العقارية في أي دولة، حيث يعد هذا النشاط أو الخدمة شيئاً أساسياً للارتقاء بالمستوى المطلوب أمام العميل النهائي.

وتسهم خدمات ما بعد البيع في كسب ثقة العميل، حيث تزيح عنه كثيراً من الأعباء، منها ما يتعلق بالأمور الإجرائية، مثل: تخليص الأوراق الخاصة بالعقار، بعد إتمام عملية الشراء، من نقل ملكية إلى غير ذلك. وتعتبر هذه الإجراءات صعبة لدى البعض، وهي واحد من الأسباب التي تشكل عقدة كبيرة لهؤلاء عند شراء عقار ما. وهنا يظهر دور خدمة ما بعد البيع، فالوسيط المحترف هو من يخدم عميله بعد البيع.

وتنقسم الخدمات التي يقدمها الوسيط العقاري المحترف للعميل إلى أكثر من نوع، منها ما تم ذكره سابقاً، وهو خدمة التسجيل، والتي يلعب فيها الوسيط العقاري دوراً بارزاً، من خلال تقديمه تلك الخدمة، حيث يقوم بالمتابعة مع المطور في إنجاز عقد الشراء، وتصديقه من الجهات الرسمية، وإيصاله للعميل دون أن يتقاضى على ذلك رسوماً ترهق العميل.

ومنها ما يتعلق بتقديم خدمات القيمة المضافة للعميل، مثل مساعدة العميل في تأجير الوحدة العقارية، حيث تعتبر هذه الخدمة مهمة للعميل، لاسيما أن العميل يتلقى وعوداً كثيرة من الوسيط العقاري، وذلك في ما يتعلق بتوفير العائد الاستثماري. لكن هذا للأسف غير موجود عند بعض الوسطاء العقاريين، فهناك فرق بين الوسيط المحترف، وغير المحترف. فالأخير تنتهي مهمته بعد أن تتم الصفقة، حيث يختفي عن الأنظار، وهو ما يسمى بلغة السوق (قاعدة اضرب واهرب).

ومن الأمور الأخرى، التي من الممكن أن تكون ذات قيمة مضافة في ما بعد البيع، هي الإسهام في إعادة البيع حال رغبة العميل في هذا الأمر. فعلى الوسيط العقاري، ألا يدخر جهداً لمساعدته في هذا الأمر، بما يحقق مصلحة كلا الطرفين. وتعتبر هذه الخدمة من أهم ما يقوم به الوسيط المحترف في تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، والقيام بتسويق العقار عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العديد من المواقع المعروفة في قطاع العقارات، التي تساعد على بيع العقار.

ومن ضمن الخدمات، أيضاً، لضمان حقوق العميل، أن يشرف على استلام الوحدة العقارية، من خلال فريق مهندسين مختصين، وعلى تواصل دائم ومباشر مع الفنيين والأخصائيين: (النجار، السباك، الكهربائي، الدهان، النقاش، مركب الأرضيات، ومركب الأسقف)، لضمان تقديم تشطيب وفق ما تم التعاقد عليه بين المطور والعميل.

وأخيراً.. يجب أن ترتقي خدمات ما بعد البيع من قبل الوسيط، أو أي شركة لإدارة العقارات، على إبقاء عملائها الكرام براحة تامة وطمأنينة عند الإقدام على شراء العقارات.

خدمات ما بعد البيع تتركز عند الوسيط، والمطور العقاري.

مدير عام التسويق والمبيعات في شركة الرواد للعقارات