وضع جديد مع «كورونا»

قرار تأجيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد إلى شهر أكتوبر المقبل، جاء امتثالاً لمستجدات وتطورات الوضع الحالي المتأثر بالجائحة العالمية «كورونا»، حيث ارتأت الرابطة واتحاد الكرة تقديم المصلحة العامة وحماية صحة المنتسبين من هذه الفئة كأولوية عليا، لدرء أي مخاطر قد تهدد حياتهم بسبب هذا الفيروس الذي استعصى على المختصين والخبراء، من أجل إيجاد حل، ونهاية تقضي على تداعياته التي أرهقت العالم أجمع.

ولعل أنديتنا تأهبت، في الأسابيع الماضية، لساعة الانطلاقة التي انتظرتها منذ مارس الماضي، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي، حيث دخلت مرحلة إعداد وتصحيح لأوضاعها مستثمرةً فترة التوقف الطويلة التي سهلت عليها عملية الاختيار والاستقطاب، سواء كان على مستوى المدربين أو المحترفين، حيث إنها تمثل إشكالية سنوية وصداعاً مزعجاً تعانيه، إلى حين استقراراها ونجاحها في تحقيق التوازن المطلوب من تلك العناصر.

ورغم أنها ممارسة اعتادتها الفرق طوال مشوارها الكروي، إلا أن الفارق في هذا الموسم هو هامش الوقت الذي تحصلت عليه، ليساعدها في التأني في عملية البحث والاختيار، خصوصاً أن الظروف اجتمعت في ملعبها ولمصلحتها أيضاً، وهو ما قد يؤدي إلى جعل ثمار تلك التعاقدات مختلفة كلياً عما سبقه من مواسم، بعد تلاشي الدواعي التي عادةً ما كانت تُعرقل وتُربك قرارها. الشارع الرياضي يرى ويعتقد أن الاختيارات جاءت من خلال دراسة وانتقاء فني، بناءً على حاجة الفرق أولاً، ثم مدى توافر المقومات والممكنات التي تحدد مسارها وموقعها في جدول الصراع والمواجهة، مثلما أن المنطق يؤكد ذلك، كون المرحلة الماضية ابتعد فيها الجميع عن الضغوط، وخلت الساحة المحلية والإقليمية من المزايدات على الأسماء، بعد أن كانت تشهد مساومات واستغلال غير مهني، في سبيل التكسب والتربح غير الأخلاقيين على حساب الأندية.

عليه، فإن الوسط يترقب ظهوراً مختلفاً للأندية في هذا الموسم، استناداً إلى الحالة المثالية التي مرت بها، والتي شهدت للمرة الأولى تجمعات وتحضيرات داخلية، بعيداً عن ترفيه واستجمام السفر الصيفي، بالإضافة إلى الهدوء والاستقرار النسبي في سوق اللاعبين والمدربين، التي فُتح لها باب واسع من التفكير وعدم الاستعجال في قراراتها، وهو ما قد يُسهم في تعزيز وتحسين الأداء الفني للمسابقة، ولربما يرفع من وتيرة المواجهات، ويُحول المستطيل إلى منطقة مناورات خالية من القيود والموانع، لمن أراد التحرر والقفز فوق السلم الذي اعتاد الوقوف عليه!

Twitter: @Yousif_alahmed

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الوسط يترقب ظهوراً مختلفاً للأندية في هذا الموسم.