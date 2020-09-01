«استثمر في دبي»، مبادرة ومنصة إلكترونية جديدة أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ومن أهداف هذه المبادرة الجمع بين كل الناشطين في المجال العقاري من مطورين ووسطاء وشركات عقارية ومستثمرين، وربطهم بالمستثمرين عبر العالم، ما يفتح لهم المجال لتطوير أعمالهم عبر هذه الشبكة التي توفرها لهم المنصة، علاوة على أنها ستسهم في تسليط الضوء على المشروعات العقارية التي تزخر بها دبي.

ومن أهم مميزات «استثمر في دبي» أنها منصة جامعة لجميع العقول والخبراء في القطاع العقاري عبر العالم، ما يعني أنها ستكون منصة لتبادل الخبرات في هذا المجال، الأمر الذي سيمكّن الجميع من تطوير المهارات، وتجديد الأفكار، لتحقيق بيئة عقارية مستدامة، وهذا ما نبحث عنه دائماً في قطاعنا «تطوير المهارات وتجديد الأفكار، لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي».

الجميل في هذه المبادرة، أنها أتت مكملة لمساعي قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، الذي يتمحور هدفه الأول ورسالته الرئيسة التي تأسس عليها حول تعزيز مكانة القطاع العقاري عالمياً من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد، واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وإذا ركزنا على هذا الجانب، فهذا يعني أن هذه المنصة ستكون لها أدوار ومهام عدة في المستقبل، إذا تمّ تطويرها باستمرار، وبلورة خدماتها وفق ما تفرضه الظروف المحيطة، ومن أهم تلك الأدوار، أن تسهم هذه المنصة في تعزيز ومضاعفة عدد الأنشطة الترويجية السنوية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التي يقوم بها سنوياً من معارض عقارية خارج الحدود ومؤتمرات وفعاليات، فبدل أن تكون 20 فعالية مثلاً في العام، يمكن مضاعفتها عبر هذه المنصة، وفقاً لأفضل الممارسات العقارية الحديثة التي يجري تنفيذها عبر التكنولوجيا الحديثة.

ومن تلك الأدوار كذلك أن تعمل هذه المنصة على إيجاد أفضل الحلول التسويقية للمشروعات العقارية في دبي، من خلال الحوار المباشر بين المطورين والوسطاء، وتعزيز البيئة التشريعية، لضمان حماية أكبر لحقوق جميع الأطراف عبر فتح باب المناقشات المتنوعة بين جميع الجهات في القطاع، بما فيها الهيئات القانونية وشركات التطوير العقاري والمستثمرين والخبراء.. وغيرهم.

بشكل عام، إذا كان قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الترويجية لعقارات دبي في دائرة الأراضي والأملاك، فإن منصة «استثمر في دبي» ستكون الأداة الفعالة لتعزيز مهام تلك الذراع، إذا خضعت للتطوير المستمر، لتصبح منصة تساعد الأطراف كافة على الإلمام واكتساب الوعي والمعرفة بمختلف الاتجاهات للقطاع والسوق الحالية والمستقبلية، ليتم على ضوئها صياغة حلول فعالة وممنهجة لدفع عجلة نمو القطاع العقاري، وتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقطاع، بما فيها أهداف الاستدامة.

وعليه، فمنصة بهذا الحجم، وبثقل مهامها وأدوارها، تحتاج إلى المزيد من الدعم الإعلامي غير التقليدي، للتعريف بها وبخدماتها، ولرفع كفاءة الاستثمار العقاري في دبي، والمحافظة على صدارته العالمية.

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«(استثمر في دبي).. منصة جامعة لجميع العقول والخبراء في القطاع العقاري عبر العالم».