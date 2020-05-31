ماذا يقول أرشيف «نيويورك تايمز» عن الأزمات؟

لطالما كان التاريخ يعرض لنا شريط ذاكرته ملغماً بأحداث سياسية مهمة، وأزمات عالمية في الأغلب، وهذا ما خلفه لنا من إرث مسجل تتلاقفه الألسن، ولكن في أوقات حدوث هذه الأزمات كانت الحياة تعج بالتفاصيل التي لا تعير الأزمة العابرة أي انتباه، وهذا السبب ذاته دفعني إلى التقهقر إلى الماضي في أرشيف صحيفة نيويورك تايمز العريقة، لأستخدم عدسة المكبر على التفاصيل اليومية غير المهمة في تلك الأيام، التي كانت تعد فترات عصيبة جداً مرت بها البشرية، وقد ترجمت هذه الأخبار إلى العربية لأعرضها عليكم كما هي:

الأول من يوليو، 1916: الحرب العالمية الأولى.. بداية معركة السوم بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء.

حدث أيضاً في ذلك اليوم: اكتشاف قصيدة للشاعرة الإغريقية سافو!

بعض الأبيات من القصيدة:

«قفي بجانبي في الحلم يا هيرا العظيمة

الخيال الجميل الذي ظهر استجابةً لصلواتهم

ظهر للملوك المشهورين من سلالة أوتريوس

عندما انتهوا من الإطاحة بطروادة».

الخامس والعشرون من أكتوبر، 1918: الإنفلونزا الإسبانية تقتل في شهر أكتوبر فقط 195 ألف أميركي.

حدث أيضاً في ذلك اليوم:

«استخدم كريم الأسنان كولينس، ومضمضة كولينس، للقضاء على الإنفلونزا الإسبانية!».

الثامن من ديسمبر، 1941: الحرب العالمية الثانية.. هجوم القوات اليابانية على ميناء بيرل هاربور!

حدث أيضاً في ذلك اليوم:

لص مشتبه فيه أمام القضاء!

«تم اعتقال رجل مشتبه فيه بعملية سرقة معطف فرو لممرضة تعمل في مستشفى حكومي.

المشتبه فيه هو هنري ويليامز، رجل في الـ23 من عمره. القضية أدت إلى كشف شكاوى أخرى من الممرضات اللواتي يعملن بالمستشفى ذاته ممن تعرضن، أخيراً، للتحرش!».

كيف أصبح ابني مشهوراً في ليلة واحدة؟

«الأم كانت قلقة على حياة ابنها الاجتماعية حد الجنون. كان ابنها يتخلف عن الذهاب إلى بروڤات التدريب، وكان زملاؤه يتجاهلون وجوده. إلى أن سجلت الأم ابنها في استوديوهات آرثر موري للرقص أخيراً. الآن، وجد ابنها الثقة وأصبحت له شعبية واسعة عن طريقنا. هل أنت خائف على صغارك؟ سجلهم في حصص رقص لدينا، وشاهد كيف يصبحون مشهورين بسرعة هم أيضاً!».

نأتي الآن إلى سؤالنا الأول في عنوان المقال: ماذا يقول لنا أرشيف «نيويورك تايمز» عن الأزمات؟

أترك لكم الإجابة.

*سأعرض صوراً توثيقية عن الأخبار التي ذكرتها هنا في حسابي على «تويتر» المذكور أعلاه.

Ahmed_almadloum

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الإنفلونزا الإسبانية قتلت في شهر واحد فقط 195 ألف أميركي.