ثلاثية المال والفكر والبشر في نجاح المشروعات

تأسيس أي شركة، أو إطلاق أي مشروع، أو بدء أي عمل حر في أي مجال كان، سواء عقارات، صناعة، تجارة، خدمات مهنية، أو غيرها من النشاطات، يحتاج إلى قاعدة ثلاثية تشمل ثلاثة مكونات، هي: المال، الفكر، البشر.

يتمثل المكون الأول في توفير رأس المال وتحديد الميزانية اللازمة لإجراءات التأسيس والانطلاق، بما فيها قيمة المساحة العقارية التي تتم مزاولة النشاط فيها، سواء كانت إيجاراً أو شراء، مع مراعاة جميع المصروفات الأخرى المرافقة لها، مثل الوسائل المستخدمة في المشروع والأثاث ورواتب العمال والموظفين، وإن لم تكن الميزانية مدروسة بشكل جيد وتغطي جميع المصروفات والنفقات، قد يتسبب ذلك في تعثر النشاط وتراجع الأداء أو توقفه نهائياً، وبالتالي حدوث ما هو غير متوقع، وهو خسارة المشروع.

فيما يتمثل المكون الثاني في الفكرة الرئيسة التي على ضوئها يتم تأسيس النشاط أو العمل الحر وإطلاق المشروع، وغالباً ما تتجسد الفكرة في نوعية المنتج أو الخدمة التي يقوم عليها النشاط، وهنا يجب التعامل بحذر مع تلك الفكرة، كونها تشكل لبَّ المشروع وجوهره، فإما أن ينجح المشروع نجاحاً لافتاً لشدة قوتها، أو أنه لن يرى النور أبداً في السوق لشدّة ضعفها.

وعليه أنصح كل من يفكر في إطلاق مشروع أو تأسيس عمل في أي مجال كان، أن يختار الفكرة بعناية لتكون ناجحة، وأن يتصيد الفكرة من واقع السوق وما تحتاجه، بمعنى أن ما ينقص السوق هو الفكرة الصحيحة والناجحة لتأسيس أي مشروع يلبي تلك الحاجة، ويكمل ذلك النقص.

أمَا المكون الثالث، فيتمثل في اليد العاملة والمهارات والكفاءات البشرية التي تتناسب مع الفكرة، ولها القدرة على إنجاحها وتحويلها إلى واقع، إلى جانب تحقيق رؤية وأهداف المشروع القريبة والبعيدة المدى منها، وغالباً ما يقف سوء انتقاء المهارات والموظفين حجر عثرة أمام تقدم سير المشروعات، وتعرّضها للفشل، كما يؤدي إلى ذلك سوء تقدير الكفاءات، وعدم إعطائها حقها في إبراز مواهبها وإبداعاتها، وإقصاؤها، في مقابل إعطاء الأولوية لأطراف غير مناسبة لتلك المهام. إذاً المكون الثالث يشمل نقطتين، الانتقاء الجيد للكفاءات، والتوظيف المناسب لها بما يتلاءم مع المهام التي يقتضيها سير المشروع.

إن ثلاثية المال والفكر والبشر إذا تم توظيفها بشكل دقيق وصحيح في تأسيس أي مشروع زاد ذلك من نجاحه واستمرار نموّه وتوسّعه.

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«يجب اختيار فكرة المشروع بعناية من واقع السوق وما تحتاجه بحيث يكمل ذلك النقص».