أشياء لم تعرف عنها من قبل

كثيراً ما تنقطع بنا السُبل للتوصل إلى الحقيقة، بسبب كثرة مدعيها، أو بسبب تناقلها بصورة خاطئة وبشكل متواتر عبر الزمن، حتى نصبت لها حضوراً قوياً من الصعب الجدال فيه، وهناك من الحقائق الغريبة ما لم يفكر أي إنسان أن ينقب عنها لعدم الأهمية، ربما أو بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عند الأخ «غوغل»، ولذلك دعونا ننتقي بعضا منها:

ما هو الشيء الذي يعدّ أخطر من الحرب بثلاثة مرات؟

إنه العمل! يقتل العمل سنوياً أشخاصاً أكثر مما قتل الإدمان على الخمور والمخدرات، أو المشاركة في الحروب كذلك، يموت ما يقارب من مليوني شخص في عام واحد بسبب أمور مرتبطة بالعمل، بينما يموت في الحروب في المدة نفسها ما لا يزيد على 650 ألف شخص.

من الذي صاغ عبارة «البقاء للأصلح»؟

غير صحيح إن كنت تظن بإنه تشارلز داروين، بل كان الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر، الذي كان متأثراً بنظرية التطور لداروين، والذي يعدّ من مؤسسي علم الاجتماع الحديث، ولقد قام سبنسر باستعمال عبارة «البقاء للأصلح» لأول مرة في كتابه «أسس الاحياء» الصادر في عام 1864، ثم استأذنه داروين باستخدام هذه العبارة في الإصدار الخامس من كتابه «أصل الأنواع» في عام 1869 لدقة العبارة في وصف عملية التطور.

ما هو الاختراع الذي قدمه توماس أديسون للمتحدثين باللغة الإنجليزية؟

كلمة Hello التي تنطق بحرف E والتي كتبها في رسالة في شهر أغسطس من عام 1877 لأول مرة ليقترح أن يتم استعمالها عند البدء بأي مكالمة هاتفية لأن كلمة «هلو» كان يمكن سماعها من مسافة بعيدة، على حد زعمه، وقد اكتشف ذلك أديسون بينما كان يجرب هاتف ألكسندر غراهمبل الجديد وبالمناسبة فإن ألكسندر غراهمبل لم يكن هو أول من اخترع الهاتف، وستجدون اسم مخترع الهاتف الحقيقي في مقالي «ثلاثة أشياء لم تكن تعلم بها من قبل!» الذي كتبته في تاريخ 02/‏‏6/‏‏2019.

Ahmed_almadloum

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هناك من الحقائق الغريبة ما لم يفكر أي إنسان أن ينقب عنها لعدم الأهمية.