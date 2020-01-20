نيغريدو وكرونوسلاف ونصر

القوة التي يمتلكها لاعب النصر نيغريدو، والحماسة الكبيرة لا نراهما في أغلب اللاعبين الأجانب في دورينا، فهو مثال للاعب المحترف القوي الداعم للشباب والمخلص للعميد النصراوي. البداية كانت ضعيفة للنصر في بداية الموسم وعندما تعاقدت إدارة النصر مع كرونوسلاف تغير شكل الفريق وهي نقلة نوعية من الصعب إيجادها في فرق دورينا كرونو عرف خلل الفريق وعالج السلبيات، ووظف اللاعبين بالشكل الصحيح وانطلق الفريق حيث حقق النصر أول بطولة في 2020، ولا ننسى الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي يتابع الفريق بشكل دقيق.

عموماً هي بطولة مستحقة للعميد النصراوي، وبصراحة استمتعنا بنهائي جميل أوفى بوعوده و«دبي زرقاء» في ليلة التتويج، وبصراحة إدارة النصر تعرضت لضغط كبير ونجحت في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، رغم غضب الجماهير في بداية الموسم لسوء النتائج.

عمل الإدارة كان واضحاً رغم عشوائية اختيار الأجانب من وجهة نظري، باستثناء نيغريدو الذي يصنع الفارق في أغلب المباريات، وعلى الإدارة أن تعلم أن الفريق مؤهل للمنافسة على بطولة الدوري، ولكن هناك بعض الشروط أهمها التعاقد مع أجانب سوبر مع وجود نيغريدو لأن الفارق ليس ببعيد مع متصدر الدوري شباب الأهلي، الذي تنتظره مباراة مهمة أمام فريق الشارقة وهي مفترق طرق للفريقين، عملية التدوير هي مهمة للنصراوية لأن الدوري طويل وشاق ويتطلب النفس الطويل للفرق التي ستتنافس على بطولة الدوري.

الحضور الجماهيري كان مميزاً، خصوصاً لجماهير النصر والكل يعلم شعبيته الجارفة، والجميل أيضاً حضور اللاعبين القدامى وهم أساطير النصر الذين قدموا الكثير للعميد النصراوي في السنوات الماضية، خصوصاً أيام طيب الذكر المدرب الراحل الكبير لابولا صاحب الرباعية التاريخية، والنصراوية يعرفون هذا الاسم جيداً عندما حصل النصر على بطوله الدوري مع المدرب البرازيلي الكبير، وهو اسم لايزال في أذهان النصراوية.

احتفالات الأسرة النصراويه تتوالى في كل حدب وصوب، وهي بطولة مستحقة ثانية للنصر، وعليهم التركيز في المباراة المقبلة ونسيان الأفراح لأن المباراة المقبلة أمام بني ياس، وهي مباراة تعني الدخول إلى صلب المنافسه بشرط الظفز بالنقاط الثلاث، وعلى جماهير النصر دعم الفريق معنوياً والحضور والمساندة فهي الرقم الواحد.

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على جماهير النصر دعم الفريق معنوياً والحضور والمساندة فهي الرقم الواحد.

