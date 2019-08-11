مصطلحات رقمية

نعيش في عصر رقمي بامتياز غيّر حياتنا رأساً على عقب بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.

أفضل مقارنة نعقدها حتى يتبين لنا مدى التغيير الحاصل هي محاولة تذكر حياتنا في التسعينات. وقتها كانت الإنترنت في بدايتها وليست منتشرة في كل البيوت. فلو سألت مواليد الألفية المراهق اليوم عن متصفح «نتسكيب» السائد في التسعينات، فربما لن يفهم ما تعنيه.

ولو استخدمت مصطلح تغريدة اليوم، فكلنا سنعرف أن المقصود تغريدة تويتر وليس شيئاً آخر. الفئة الوحيدة التي لن تفهم هذا المعنى هي التي لا تدخل الإنترنت. لكن تغريدة في التسعينات وما قبلها تعني صوت الطيور وليست شيئاً آخر.

مصطلح الشبكة اليوم لا يعني سوى الإنترنت، لكنه في أول التسعينات وما قبل ذلك كان له معنيان: شبكة الصياد أو شبكة العنكبوت. على اعتبار أنني أتذكر جيداً أن مصطلح الشبكة انتشر في الدولة والعالم في منتصف التسعينات وبلغ الهوس بالمصطلح درجة أن حتى هوليوود طرحت فيلماً بعنوان الشبكة The Net عام 1995 من بطولة ساندرا بولوك.

مصطلح Stream -يعني في القاموس تدفق- المنتشر اليوم بسبب «نتفليكس» و«أبل» و«أمازون» يعني مواد ترفيهية تبث عبر الإنترنت. بالنسبة لهذا المصطلح لو عدنا 10 سنوات فقط إلى الماضي فقد يفهمه البعض أنه الماء المتدفق في نهر أو جدول، وهذا معناه السائد في كل تاريخ البشرية إلا هذا العصر.

مصطلح سحاب/‏‏ سحابي يعني التخزين عن بُعد في هذا العقد، أما ذكره قبل عام 2010 فكان السحاب في السماء. مصطلحا Field أي مجال أو Fibre أي ألياف خرجا أيضاً من سياقهما الأصلي وأصبحا بنسبة كبيرة جداً لا يذكران إلا في سياق تقني.

كلمة أمازون نفسها لم تعد تعني غابات الأمازون في البرازيل كما كانت الحال قبل عام 1996، وإنما تعني متجر أمازون الإلكتروني الشهير على الإنترنت. ولو تحدثت عن غابات الأمازون أمام الجيل الحالي، فقد لا يفهمون ما تعني أو قد لا يتخيلون أن الأمازون هي أصلاً أدغال في أميركا الجنوبية.

وفي الـ10 أو الـ15 عاماً المقبلة لن يعرف جيل الألفية ومواليد هذا العقد أن علي بابا شخصية من التراث العربي، وإنما سيظل الاسم مرتبطاً بمتجر التجزئة الصيني الشهير.

من أول التسعينات إلى اليوم (29 عاماً) تغيّرت معاني مصطلحات من الجيل السابق إلى الجديد، وهذا يعني كذلك تبدل أنماط فكرية وسلوكية وثقافية بشكل كامل عن الجيلين السابقين.

من ناحية سلوكية، فإن استخدام الناس لمصطلحات: تغريدة /‏‏ شبكة /‏‏ تدفق/‏‏ سحاب/‏‏ في سياق تقني بدل سياقاتها الأصلية وهي الطبيعة، فهذا يدل على أن الاهتمام اليومي زاد لمصلحة التقنية على حساب الطبيعة. بكلمات أخرى، التقنية أصبحت مهمة أكثر للناس من الطبيعة.

بالعربي: وجدت دراسة لغوية في جامعة ليدز البريطانية، أن استخدام الناس لكلمات: جبل /‏‏ نزهة/‏‏ بركة /‏‏ حديقة/‏‏ طائر/‏‏ أدغال/‏‏ محار/‏‏ تراب/‏‏ صخر، قد قل تداولها بين الناس منذ دخول القرن 21.

مصطلح الشبكة اليوم لا يعني سوى الإنترنت، لكنه في أول التسعينات وما قبل ذلك كان له معنيان.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

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