الرحيل المفاجئ

استلهمت موضوع هذا المقال من حوار دار بيني وبين صديقي الدكتور مجدي الشقر، وهو بجانب مهنته كطبيب لديه قدرة كبيرة على تبسيط المعلومات الطبية المعقدة بأسلوب سلس وشيق، كان الحوار عن موضوع مؤلم ومحزن، وهو موت الفجأة ورحيل الكثيرين دون مقدمات، خصوصاً من هم دون سن الأربعين، ويبدو أن هذه الظاهرة في ازدياد، وقد اطلعت على مواقع متخصصة عدة أهمها موقع مستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة وموقع هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، ووجدت معلومات مهمة جداً تهمنا جميعاً، رأيت أن ألخص بعضها هنا لعلها تكون سبباً في إنقاذ إنسان، المعلومة الأولى وهي أنه هناك ثلاث حالات مختلفة تتعلق بالوفاة المتعلقة بالقلب، وهي الموت القلبي المفاجئ، Sudden Cardiac Death (SCD) والسكتة القلبيةSudden Cardiac Arrest (AV) والنوبة القلبيةHeat Attack، ويحدث الموت القلبي المفاجئ نتيجة فقدان وظائف القلب، وهو أكبر سبب للوفاة الطبيعية في الولايات المتحدة حيث يؤدي إلى وفاة 325 ألف شخص سنوياً، وتحدث الوفاة القلبية المفاجئة في أغلب الأحيان في المرحلة العمرية من 35 إلى 45 عاماً وتحدث لدى الرجال ضعف النساء.

أمّا السكتة القلبية المفاجئة، فتحدث نتيجة خلل في النظام الكهربائي للقلب، حيث ينبض القلب بسرعة خطيرة ويحدث رجفان أو ارتعاش يؤدي إلى عدم وصول الدم للجسم في الدقائق القليلة الأولى، ويكمن الخطر هنا في قلة كمية الدم التي تصل إلى المخ مما يؤدي إلى فقدان الوعي، وإن لم يتم إسعاف الشخص بأقصى سرعة فستحدث الوفاة، ويساعد هنا التدخل باستخدام أجهزة إزالة الرجفان (AED) وهي سهلة الاستخدام ومتاحة في الكثير من الأماكن العامة في بريطانيا. أمّا النوبة القلبية فتحدث بسبب إنسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، ما يمنع القلب من تلقي الدم المحمل بالأوكسجين وبالتالي يتلف القلب. وهناك مشكلات أخرى تتعلق بالقلب والأوعية الدموية من الصعب تناولها في هذا المقال.

في كل الأحوال يمكن إنقاذ الشخص إذا كان لديه ولدى المحيطين به الوعي الكافي، حيث يتم استدعاء الطوارئ بصورة فورية، وبالإضافة إلى ذلك هناك إجراءات وقائية كثيرة يمكن اتباعها من خلال التثقيف الذاتي والتعلم من المصادر الموثقة مثل التي ذكرتها في بداية المقال. ومن الجدير بالذكر هنا أن من أسباب مشكلات القلب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، السمنة والتدخين وعدم الاهتمام بممارسة الرياضة والضغوط النفسية وتعاطي المخدرات وعدم الانتباه إلى الأعراض التي تحدث مثل سرعة نبضات القلب أو انقطاع النفس أحياناً، وإذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة فلابد من بذل المزيد من الاهتمام.

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