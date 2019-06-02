3 أشياء لم تكن تعلم بها من قبل!

مَن مخترع الهاتف؟ أمازلت تظن أنه ألكسندر غراهام بل؟ ما أطول جبل في العالم؟ بالطبع ستقول: هذا بديهي إنه إيفرست؛ لكن الحقيقة أبعد من ذلك والتاريخ مملوء بالمعلومات المغلوطة.. في هذا المقال سأتناول بعض هذه الرواسخ التي ترسبت في عقولنا منذ مدة بعيدة لنحطمها معاً على صخرة الحقيقة:

الحقيقة الأولى:

تعلمنا في المدرسة أن ألكسندر غراهام بل هو مخترع الهاتف، لكن ما لا تعلّمه المدرسة أن الإيطالي أنتونيو مويتشي قد قدم جهازه الكهربائي الذي أطلق عليه اسم Teletrofono للحصول على براءة اختراع في عام 1871؛ أي قبل خمسة أعوام من تقديم ألكسندر غراهام بل هاتفه الأول في عام 1876، لكن لظروف مادية لم يستطع أنتونيو من تجديد ملف تسجيل اختراعه في عام 1874، وعند علمه بسرقة اختراعه رفع قضية احتجاجاً على الظلم الذي وقع عليه، لكن وافته المنية قبل أن يأخذ حقه، وقد قام مجلس النواب الأميركي في 2004 بالاعتراف بفضل أنتونيو مويتشي في اختراع الهاتف.

الحقيقة الثانية:

أطول جبل في العالم ليس جبل إيفرست، بل هو جبل ماونا كيا في جزيرة هاواي، إذ يبلغ طوله عند قياسه فوق سطح البحر 13 ألفاً و799 قدماً، لكن عند قياسه من قاع البحر إلى القمة فإنه يبلغ طوله 33 ألفاً و465 قدماً، أي أعلى من جبل إيفرست بثلاثة أرباع الميل! بينما يُعد «إيفرست» الأعلى في العالم حين يقاس من سطح البحر إلى القمة، لكن الأطول يتم قياسه من قاع البحر إلى القمة؛ لذلك جبل إيفرست هو الأعلى في العالم، وجبل ماونا كيا هو الأطول.

الحقيقة الثالثة:

لو سألت شخصاً ما عن عدد حواس الإنسان سيجيبك بأنها خمس فقط، وهذه الحواس هي التي عددها لأول مرة الفيلسوف اليوناني أرسطو: «السمع، التذوق، الشم، اللمس، والنظر» وقد ترسخت هذه المعلومة الخاطئة في أذهاننا لقرون طويلة، لكن ما لا يعلمه أغلبكم أن عدد حواس الإنسان المثبتة علمياً على أقل تقدير تصل إلى تسع حواس! ومنها حاسة التوازن وحاسة الحرارة (الإحساس بالحرارة أو غيابها في الجسم)، ويجادل بعض علماء الأعصاب بأن حواس الإنسان قد يصل عددها إلى 21 حاسة!

المصدر: كتاب الجهل العام - The book of general ignorance

• لو سألت شخصاً ما عن عدد حواس الإنسان سيجيبك بأنها خمس فقط.. وقد ترسخت هذه المعلومة الخاطئة في أذهاننا لقرون طويلة، لكن ما لا يعلمه أغلبكم أن عدد حواس الإنسان المثبتة علمياً على أقل تقدير تصل إلى تسع حواس!

Ahmed_almadloum

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