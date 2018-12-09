دوستويفسكي تنبأ بالـ«بلوك تشين» قبل 139 عاماً

تخيل أنك تحتفظ بجميع ما تملك في خزانة واحدة «آمنة جداً»، كما تزعم الشركة المصنعة لها، لكن على حين غفلة استطاع أحد اللصوص الأذكياء كسرها وسرقة كل ما تملك.. هذا ما يحدث غالباً عندما تخزن جميع أموالك في سلة واحدة، في حين أننا نعتبرها فكرة ساذجة، لكن مع ذلك تقوم الشركات الكبرى مثل «غوغل» و«أمازون» و«سوني»، بتطبيق نظرية السلة الواحدة، ولكن هنا ليست على حساب أموالهم بل على حساب بياناتك الشخصية، فهي تقوم بتخزينها في خوادم مركزية هشة عرضة للاختراق بسهولة. حدث في عام 2013 أن تعرضت شركة ياهو لأكبر اختراق في التاريخ حين تم تسريب بيانات ثلاثة مليارات شخص، أي قرابة نصف سكان الكرة الأرضية، بسبب تخزين البيانات في خوادم مركزية. على النقيض تماماً تأتي تقنية الـ«بلوك تشين» كالملاك المنقذ للبشرية من طغيان المركزية، حيث تقوم فكرتها الأساسية على اللامركزية بتخزين البيانات في مئات الألوف من الخوادم حول العالم، (لم تسجل أي حالة اختراق منذ 10 أعوام على بلوك تشين البيتكوين الى اليوم)، كما تبنى فكرة الـ«بلوك تشين» الاساسية على إلغاء الوسيط، ما يمنح البشر فرصاً ذهبية لم تكن متوافرة من قبل. ويجدر الذكر هنا أنه يوجد في العالم أكثر من 2.2 مليار شخص يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، ومع تقنية الـ«بلوك تشين» ستتاح لهؤلاء المعوزين فرصة العمل بواسطة خاصية العقود الذكية، (عقد مؤقت تنفذ شروطه بناء على اتفاق الطرفين بشكل آلي».

في عام 2013 تعرضت شركة ياهو لأكبر اختراق في التاريخ، حين تم تسريب بيانات ثلاثة مليارات شخص.

تقوم دبي الذكية بهندسة مستقبل الحكومات من خلال بناء شبكة «بلوك تشين» بين الدوائر الحكومية لتسهيل المعاملات، لتصبح دبي أول مدينة «بلوك تشين» متكاملة في العالم.

أخيراً، أوجه نصيحة لأي شخص يفكر في تأسيس مشروع تدور فكرته حول الوساطة، انتبه فإعصار الـ«بلوك تشين» قادم ليقتلع كل وسيط، احتضن المستقبل حتى لا تدور عليك الدائرة.

في النهاية، دوستويفسكي لم يذكر الـ«بلوك تشين» حرفياً، لكنه حتماً تنبأ بطريقة عملها حين قال في رواية «الإخوة كارامازوف»: «لقد غاب عن ذهن البشر تماماً في أيامنا هذه أن الأمن الحقيقي للإنسان في الحياة لا يتحقق بجهده الفردي المنعزل، وإنما باتحاد الجهود البشرية العامة وتناسق الأعمال الفردية. إن عهد العزلة الرهيب هذا سينتهي حتماً في يوم من الأيام، وسيفهم البشر دفعة واحدة مدى تناقض العزلة مع طبيعتهم الحقيقية، وستهب على الإنسانية يومئذ نفحة جديدة»، فاتحاد الجهود البشرية هو الحل، وذلك هو دستور الـ«بلوك تشين».

Ahmed_almadloum