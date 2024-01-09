هل تقلل وسائل المساعدة السمعية من إحتمالات إصابة كبار السن بخرف الشيخوخة!!

توصل فريق من الباحثين في الدنمارك إلى أن وسائل المساعدة على السمع يمكن أن تقلل احتمالات إصابة كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع بخرف الشيخوخة.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت احتمال وجود صلة بين ضعف السمع لدى كبار السن وتطور خرف الشيخوخة، ومازال الباحثون يحاولون فهم هذه العلاقة بشكل أفضل.

ومن أجل التأكد من هذه العلاقة، اتجه فريق علمي من عدة مؤسسات بحثية طبية في الدنمارك إلى قواعد بيانات قياس السمع لدى كبار السن في جنوب البلاد، والتي تتضمن بيانات تخص أكثر من 573 ألف شخص تزيد أعمارهم عن خمسين عاما، وتم جمعها خلال الفترة من 2003 حتى 2017.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Otglaryngology Head & Neck Surgery، بحث الفريق العلمي عن الصلة بين الصمم وخرف الشيخوخة، وتوصلوا إلى أن كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع ولا يستخدمون وسائل مساعدة هم أكثر عرضة للإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة 20% مقارنة بمن لا يعانون من ضعف السمع.

ووجد الباحثون أيضا أن احتمالات إصابة كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع ولكنهم يستخدمون وسائل المساعدة السمعية بخرف الشيخوخة لا تتجاوز 6%، وهي نسبة تقارب احتمالات إصابة الأشخاص الذين لا يعانون من ضعف السمع بالخرف، بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.

ويرى الباحثون أن هذه الدراسة لا تؤكد بشكل قاطع أن الأجهزة التي تساعد على السمع تمنع الإصابة بخرف الشيخوخة، ولكنهم أكدوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتأكد من هذه الأمر.