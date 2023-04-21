"هلا" توزع 11 ألف وجبة إفطار على قائدي المركبات خلال رمضان

أعلنت هلا، الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي، عن اختتام حملتها الرمضانية «معاً نتقدم» المخصصة لدعم قائدي مركبات هلا والعملاء والمجتمعات على حد سواء.

وكانت هلا قد وزعت في إطار حملتها 11,000 وجبة إفطار على قائدي مركبات هلا، واختتمت حملتها الرمضانية «معاً نتقدم» أخيراً من خلال تنظيمها حفل إفطار حضره أعضاء من هيئة الطرق والمواصلات وعدد من الشركاء في قطاع سيارات الأجرة، وأكثر من 500 قائد مركبة، إلى جانب فريق عمل الشركة.

وقال خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي للشركة: يشكل الاهتمام بفريق قائدي مركبات هلا أولوية قصوى بالنسبة إلينا، فهم جوهر عملياتنا وأساسها، وفي هذا الإطار أود أن أشكر جميع شركائنا الكرام لدعمنا في تنفيذ مهمتنا الرامية إلى الحفاظ على سعادة قائدي المركبات لدينا، وحماسهم للعمل بما يتماشى مع نهجنا، لا سيما وأننا نهدف بشكل رئيسي لجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وراحة.

وضمن المسابقة التي نظمتها الشركة فاز سوريندرا شريشتا من مترو تاكسي بجائزة كابتن العام، فيما فاز اشتياق أحمد من شركة التاكسي الوطني بجائزة إنجاز الحياة، وحصل كل منهما على 10,000 درهم إماراتي.