"أجواء مميزة بانتظار العائلات في منتجع "أوزن ريزيرف بوليفوشي

مقدمة: يُعرف عن جزر المالديف بأنها وجهة شاعرية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها تحتضن العديد من الوجهات الرائعة لمختلف الفئات العمرية، من بينها منتجع أوزين ريزيرف بوليفوشي، الذي يشكل ملاذاً فاخراً لجميع أفراد العائلة.

يُعد اختيار وجهة الإجازة الصيفية أمراً محيراً للكثير من العائلات، لا سيما مع اقتراب هذه العطلة التي ينتظرها جميع أفراد العائلة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وخدمات مخصصة وتجارب ملهمة في منتجع أوزن ريزيرف بوليفوشي، على بُعد 45 دقيقة فقط بالقارب من مطار فيلانا الدولي في العاصمة ماليه. ويوفر المنتجع ميزات مخصصة لضمان اختبار تجارب تبقى ذكراها حاضرة. ويمكن لزوار المنتجع الاستفادة من خطة ريزيرف الشاملة، والتي تتيح لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمختلف التجارب في الوجهة المالديفية، والدفع لمرة واحدة عند الحجز.

إجازة عائلية مميزة

يمكن للعائلات المؤلفة من أربعة أفراد الإقامة في أجنحة أوشن بول ريزيرف صن سيت المزودة بحوض سباحة وزحليقة وغرفتي نوم، والذي يوفر جميع احتياجات العائلة لقضاء إجازة مميزة. ويضم الجناح غرفة نوم رئيسية، وخزانة ملابس كبيرة، ومنطقة معيشة، وغرفة نوم قابلة للتحويل مع حمام داخلي، بمساحة إجمالية تبلغ 420 متر مربع. ويستمتع الضيوف بزحليقة مائية بطول 23 متراً تنقلهم من منزلهم مباشرةً إلى مياه المحيط الهندي، بالإضافة إلى حوض سباحة متماهٍ مع الأفق بمساحة 35 متر مربع مع منطقة خاصة، وأراجيح شبكية فوق المياه، ومنطقة شاطئية سرية. ويتضمن جناح ريزيرف أيضاً ركن مشروبات خاص للأهالي إلى جانب ثلاجة بالحجم الكامل لعصير العنب، في حين يمكن للأحبة الصغار قضاء أوقات مفعمة بالمرح بفضل وسائل الراحة المتوفرة.

تجربة إقامة فاخرة

تتوفر للضيوف المقيمين في أجنحة ريزيرف الفاخرة إضافات ترقى إلى مستوى توقعاتهم، حيث سيتم نقلهم على متن مركب القطمران، المكوّن من زورقين متوازيين، عند وصولهم، واستقبالهم بمراسم فاخرة مع ورود خاصة على إيقاعات طبول بودو بيرو المالديفية. وسيكون الضيوف على موعد مع مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق التي ستُرضي مختلف الأذواق، مع إمكانية تناول الطعام في أي مكان من اختيارهم في مختلف الأوقات. ويمكن للعائلات التي ترغب بتجربة أكثر خصوصية، الاستفادة من خدمات مميزة وتجارب فطور عائمة في حوض السباحة. ويضمن منتجع أوزن ريزيرف بوليفوشي توفير تجارب عطلات عائلية هادئة ومُحسنة، بفضل خدماته الخاصة، بما فيها خدمات تفريغ الحقائب وتوضيبها، مما يضمن إجازة هادئة وسط أجمل الإطلالات. كما يقدم للأحبة الصغار هدايا مميزة لرسم الابتسامة على وجوههم، وخدمات ترتيب الغرف وتجهيزها، بالإضافة إلى خدمات غسيل الملابس قبل مغادرة المنتجع.

خيارات متنوعة للعائلات

يمكن للعائلات التي لا تتجاوز أعمار أطفالها 12 عاماً الاستفادة من عرض كيدز جو فري، الذي يشمل تجارب الإقامة في فلل إيرث بول (صن رايز وصن سيت)، وأجنحة إيرث بول، وأجنحة إيرث بول ريزيرف صن سيت المزودة بغرفتي نوم، وأجنحة أوشن بول ريزيرف صن سيت المزودة بحوض سباحة وزحليقة وغرفتي نوم. ويدعو المنتجع ضيوفه لحجز إجازتهم بين 10 أبريل و31 أكتوبر 2023 لاختبار أفضل التجارب، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، يمكن للضيوف التخطيط مسبقاً وحجز إجازتهم قبل 31 مايو 2023