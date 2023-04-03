إيلون ماسك يحلق بعملة "الدوج كوين" المشفرة بعد تغيير شعار "تويتر"

أجرت منصة "تويتر" اليوم الاثنين، تغييراً مفاجئاً على شعارها، حيث قام مالك المنصة المليارديرالأمريكي إيلون ماسك بتعديل الشعار ليحمل علامة العملة الرقمية "دوج كوين"، مما أدى إلى ارتفاع العملة بنسبة 25٪ في غضون ساعات قليلة.

على الرغم من أن تحركات إيلون ماسك على "تويتر" لم تعد مفاجئة بالنسبة للعالم، إلا أن هذا الإعلان أثار ردود فعل قوية في مجتمع العملات الرقمية، حيث أشار مستخدمون إلى أن هذه الخطوة تشير إلى دعم إيلون للدوج كوين، الأمر الذي قد يعزز من شعبيتها.