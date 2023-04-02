350 سعرة حرارية يتم حرقها خلال ساعة من الضحك

قال كبير الأطباء النفسيين في موسكو، غيورغي كوستيوك، في يوم "كذبة أبريل"، إن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، لأن الضحك ينشط ما يصل إلى 80 عضلة.

وأفاد كوستيوك بأن: "عند الضحك، يتم تنشيط ما يصل إلى 80 عضلة. وساعة كاملة من الضحك تحرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية".

ووفقا لكوستيوك، عندما يضحك الشخص يتغير تنفسه، يزيد تدفق الأكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة، وتعمل الرئتان بشكل أفضل.

وتظهر الدراسات الطبية الدولية أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، فهم يهتمون أكثر بصحتهم، وتكون حياتهم أكثر نشاطا ويتخلون عن العادات السيئة، مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.

وأضاف كوستيوك: "عند مشاهدة المرضى وهم يتعافون من الإصابات والعمليات الجراحية، لاحظت شخصيًا أن شفاء الإيجابيين والمتفائلين كان أسرع بكثير، وأنهم يتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين".

وأوضح أنه يتم إفراز هرمون الفرح السيروتونين في جسد المتفائلين، وهو مسكن طبيعي للآلام. أولئك الذين هم في حالة مزاجية متشائمة يهيمن عليهم هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يزيد الألم ويمكن أن يصبح محفزًا لتطور الأمراض.