بصورة غريبة.. إيلون ماسك يعلق على خبر إسقاط المنطاد الصيني

علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك على خبر إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي أثار أزمة بين بكين وواشنطن.

ونشر ماسك صورة غريبة على "تويتر" لمنزل تحمله مجموعة من البالونات بينما تستهدفها صواريخ طائرة حربية. وأثارت التغريدة سخرية البعض، حيث لم يفهموا الرسالة التي أراد إيصالها، بينما اعتبر آخرون أن تغريدته عبارة عن مزحة سمجة لا معنى لها.

وأسقط الجيش الأميركي المنطاد الصيني الذي "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.