بواقعة "مأساوية".. وفاة شاب خلال عبثه بمحول كهربائي في مصر

في واقعة وصفت بـ"المأساوية"، أقدم شاب مجهول الهوية على إنهاء حياته صعقا بواسطة محول كهربائي أمام المارة في إحدى القرى بمحافظة الجيزة بمصر، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

وأوضح موقع "القاهرة 24"، مساء أمس، أن الحادثة، التي رصدتها كاميرات مراقبة، قد وقعت في قرية، شبرامنت، بمركز أبو النمرس، حيث عمد ذلك الشاب إلى فتح "كابينة" المحول الكهربائي، محاولا نزع الأسلاك.

وبحسب شهود عيان، فإن ذلك الشاب وبعد عدة محاولات منه لنزع الأسلاك أصيب بصعق كهربائي وفارق الحياة على الفور، في حين هرع الأهالي إليه، وحاول البعض إسعافه حيث نقلوه إلى المستشفى.

وكشف شاهد عيان أن الشاب المتوفى مجهول الهوية ولا ينتمي إلى قرية شبرامنت.

وقد سارعت جهات المختصة إلى فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة.