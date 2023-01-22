لأجل غير مسمى.. بيرو تغلق مزارها السياحي الشهير ماتشو بيتشو

أغلقت بيرو مزارها السياحي الشهير ماتشو بيتشو لأجل غير مسمى، في ظل استمرار المظاهرات ضد الرئيسة الجديدة للبلاد.

وقالت السلطات إنها أغلقت موقع ماتشو بيتشو ودرب التجوّل التقليدي "الإنكا" المؤدي إليه، في تدبير احترازي لحماية السائحين والمواطنين على السواء.

وأُنقذ الآن مئات الأشخاص الذين ظلوا عالقين لساعات عند سفح ماتشو بيتشو أو "القلعة الضائعة" كما يُطلق عليها والتي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم في مظاهرات عنيفة اندلعت في بيرو منذ الإطاحة برئيسها السابق بيدرو كاستييو.

وتم تعليق خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى ماتشو بيتشو يوم الخميس، بعد تعرّض بعض خطوط القطارات لأضرار منسوبة إلى المتظاهرين، الذين خرجوا للإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستييو، وعلق 418 شخصا نتيجة لذلك في موقع ماتشو بيتشو، بحسب ما قال وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو في مؤتمر صحافي أمس.