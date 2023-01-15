لمنع إزعاج موظفيها خلال عطلاتهم.. شركة تفرض غرامة مالية على "الزملاء المزعجين"

يضطر كثيرٌ من الموظفين، خلال تواجدهم في إجازاتهم إلى مراقبة هواتفهم وبريدهم الإلكتروني لتفقد سير العمل، والاطلاع على المستجدات المتعلقة بمكان عملهم، وقد يصل الأمر أحياناً إلى تنفيذ وإنجاز مهام وظيفية، الأمر الذي قد يعكر عليهم أيام راحتهم.

وهذا ما دفع شركة هندية إلى وضع سياسات جديدة اعتبرت "غير مألوفة" تتيح للموظفين الاستمتاع بأيام إجازاتهم دون أن يتلقوا رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية من زملائهم.

ووفق وسائل إعلام هندية، طبقت شركة "Dream 11" السياسة الجديدة التي أطلقت عليها اسم «Dream 11 Unplug» حفاظاً على خصوصية موظفيها، ومنع إزعاجهم من قبل زملائهم خلال تواجدهم في إجازاتهم.

وتنص السياسة "غير المألوفة" بأنه إذا قام أحد الموظفين بـ "إزعاج" زميله أثناء تواجده في عطلته، سواءً بمكالمة هاتفية، أو برسالة عبر البريد الإلكتروني أو حتى رسالة نصية، فإنه سيتوجب عليه دفع غرامة تصل إلى 100 ألف روبية، أي ما يعادل 1.2 دولار.

كما تتيح هذه السياسة للموظفين قطع اتصالهم بالبريد الإلكتروني وتطبيق المحادثة الفورية "الواتس اب" لمدة أسبوع.

بإجازاتهم في سلام دون «إزعاج من زملائهم في العمل».

ومع ذلك، قد يضطر الموظفون الذين اعتادوا إزعاج زملائهم في أيام إجازتهم إلى دفع غرامة كبيرة مقابل القيام بذلك.



وتعمل شركة Dream 11 في مجال الألعاب الإلكترونية، ويعمل فيها أكثر من ألف موظف وتأسست في عام 2008 وتقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار.

وفي تعليق على السياسة الجديدة، قال أحد الموظفين لوسيلة إعلام محلية إن الشركة بتطبيق قرارها الجديد، فإنه أفضل امتياز حصل عليه طيلة خدمته، مبيناً أن انفصال الموظف عن أنظمة الشركة وقطع اتصاله بها يمنحه فرصة للراحة والاستمتاع بأيام عطلته للعودة بطاقة جديدة إلى العمل.