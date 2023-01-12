"تي إتش أي للتوظيف" تكشف 5 اتجاهات لسوق العمل في الإمارات لعام 2023

كشفت "تي إتش إيه للتوظيف"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول التوظيف في المنطقة، عن الاتجاهات الخمسة الرئيسية التي ستشكل سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.وبالمثل، شهد سوق العمل في المنطقة نموا كبيرا ومتنوعا، ففي الربع الثالث من عام 2022، شهدت دولة الإمارات أعلى زيادة في خلق فرص العمل مقارنة بالسنوات الست الماضية، مع زيادة بنسبة 56٪ في الوظائف في القطاعات غير النفطية، وفقا لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة .

ومع ادخال تشريعات وقوانين جديدة فيما يخص التأشيرات: التأشيرات الذهبية، والتأشيرات الخضراء لمدة خمس سنوات، وتأشيرات العمل الحر، ومؤخرا تصريح الإقامة لمدة عام واحد للعاملين عن بعد، ساعد ذلك البلاد على استقطاب المزيد من المواهب الفريدة من جميع أنحاء العالم، ما أدى في النهاية إلى تعزيز فرص الأعمال في المنطقة. وبالتالي، تحدد شركة" تي إتش أي للتوظيف " الاتجاهات الرئيسية التالية التي ستشكل مستقبل العمل في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال يوان كولون، العضو المنتدب لشركة " تي إتش أي ستافينج " "لقد حقق سوق العمل انتعاشا هائلا في العامين الماضيين، في " تي إتش أي ستافينج " ، نشهد طلبا كبيرا على الموظفين الناجحين في مختلف القطاعات، وفي الأخص في قطاعات الفعاليات والأحداث إلى جانب التجزئة والضيافة". وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا للابتكار والتجارة، وتشير الاتجاهات السائدة في سوق العمل إلى صعود عصر جديد لنموذج العمل يقوده المستقلون، وبالتالي تشكيل مستقبل المجال.

الموظفون المؤقتون:

يوفر التوظيف المؤقت أو قصير الأجل للموظفين أفضل بديل للعمل التقليدي بدوام كامل، مما يضمن لهم المزيد من المرونة والتنوع، كما أنه يمكن الأفراد من إعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة وتنويع عملهم أثناء تبديل الأدوار.

ومن منظور الأعمال، يوفر التوظيف المؤقت نموذجا مرنا من خلال تأمين المواهب الموثوقة مع مجموعات المهارات الدقيقة لكل وظيفة، وتحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية، ويمكن للشركات الاعتماد على وكالة توظيف موثوقة لتوفير حلول متكاملة من خلال التعامل مع عمليات الفحص والتدريب للموظفين، مع ضمان الامتثال لقانون العمل الإماراتي.

وفي عام 2022، سجلت شركة " تي إتش أي ستافينج " زيادة بنسبة 73٪ في الطلب على حلول التوظيف المرنة، لتوظيف أفضل منافذ البيع بالتجزئة الفاخرة، في جميع مراكز التسوق في دبي خلال موسم الشتاء المزدحم.

المحفزات غير النقدية:

اذ أحدث ظهور الوباء ثورة في بيئات العمل، حيث قدم نماذج العمل عن بعد وسلط الضوء على أهمية التوازن بين العمل والحياة. وفقا لدليل الرواتب السنوي لوكالة مايكل بيج الشرق الأوسط للتوظيف حول إحصاءات التوظيف لعام 2023، صرح 66٪ من المجيبين أنهم يبحثون عن خطط عمل عن بعد كجزء من عملهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع دخول الشباب إلى القوى العاملة ، لم تعد المكاسب المالية هي الدافع الرئيسي عند البحث عن فرص عمل، ويركز الموظفون بشكل متزايد على حياتهم الشخصية ويختارون الوظائف التي تحتوي على نماذج عمل مرنة، مما يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة وحلول عمل مرنة.

الاستقالة الهادئة :

الاتجاه الناشئ الذي يجب على الشركات الانتباه إليه هو "الإستقالة الهادئة"، خلافا للاعتقاد الشائع، يتضمن هذا الاتجاه الجديد وضع حدود في مكان العمل وعدم تجاوز نداء الواجب.

يحظى هذا الاتجاه بشعبية متزايدة بين جيل الألفية والجيل حيث يختار الشباب عدم العمل بعد الساعات المحددة، والابتعاد عن ثقافة الحشود.

كشف تقرير حديث صادر عن شركة Bayzat أن 56٪ من الموظفين المقيمين في الإمارات يتوقعون تغيير وظائفهم خلال الأشهر ال 12 المقبلة. يجب على المؤسسات تنفيذ الاستراتيجيات الاحتفاظ المبتكرة للحفاظ على المواهب الماهرة ، بما في ذلك برامج التعلم القائمة على المهارات ، وساعات العمل المرنة ، وخطط العمل عن بعد.

بدلا من ذلك، يمكن للشركات البحث عن خدمات وكالات التوظيف للاستعانة بمصادر خارجية للموظفين، والحفاظ على احتواء تكاليف التشغيل وضمان التكامل السلس والجودة.

مساحات العمل المشتركة:

أثبتت شركة "تي إتش إيه للتوظيف" أن مساحة العمل المشتركة والإقتصادية لدى العاملين تقدم حلول ديناميكية في العمل مقارنةً ببيئة عمل مكتبية تقليدية. حيث أطلقت "تي إتش إيه للتوظيف" في الربع الثالث من عام 2022 ميزات عدة لتوفير عمل مرن عن بعد. بالإضافة الى توفير مساحات عمل مشتركة ومبتكرة للعاملين في شركة "تي إتش إيه للتوظيف" تسمى منطقة The Hub تعمل على تزويد العاملين لحسابهم الخاص بمنصات تواصل وشبكات عمل سلسة مع مكان مثالي للاتصال والاجتماع بهدف زيادة الإنتاج في العمل. حيث استضافت منطقة The Hub أكثر من 350 موظفاً يعملون لحسابهم الخاص للعمل في مساحات مشتركة ومبتكرة.

الابتكار والوعي البيئي في العمل:

مع دخول الشباب إلى القوى العاملة ، اذ يظلون قوة دافعة للتغيير، بسبب عملية صنع القرار عند البحث عن العمل أو البقاء في العمل الحالي. اذ يشمل هذه التأثير على البيئة والازدهار على مبادئ العاملين في العمل. هكذا التزمت الشركات والمؤسسات الرائدة بالحد على التأثير العمل الكربوني على كوكب الأرض، ووضع نماذج عدة للاستدامة في العمل. حيث أنشأت مؤخراً شركة "تي إتش إيه للتوظيف" رؤيتها للاستدامة في العمل ، بهدف الحفاظ على البيئة والكوكب للسنوات قادمة. لا سيما مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في نوفمبر 2023.

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نبذة عن شركة شركة تي إتش أي ستافينج

تأسّست شركة شركة تي إتش أي ستافينج في العام 2015 على يد يوان كولون وإيريكا لاسيني في الإمارات العربية المتحدة. وتُعنى شركة تي إتش أي ستافينج بتوفير حلول توظيف مرنة ومخصصة للشركات عبر أربع قطاعات: توظيف فرق الفعاليات وتوظيف خبراء الفعاليات والتوظيف في الشركات والتوظيف في قسم الضيافة، وتقدم للعملاء أرقى الخدمات جودةً في قسم التوظيف، وتوفر للعاملين المستقلين فرصةً للنمو، وذلك بفضل اعتمادها على قوة التقنيات.

وقد استحوذت عليها في العام 2020 جزئيًا مجموعة أرمونيا، الشركة الفرنسية الخبيرة في حلول المرافق. وتقدم شركة تي إتش أي ستافينج أفضل المواهب لضمان توفير حلول توظيف مرنة وعملية للعملاء والعاملين المستقلين، وتدعم احتياجات العمل والنمو العام. هذا وتُعرف شركة تي إتش أي ستافينج، ومنذ اليوم الأول على إنشائها، باعتمادها نموذج أعمال يرتكز على العاملين المستقلين، كما وتوسعت مجموعة مواردها لتشمل أكثر من 6,000 موظف يمكن الوصول إليهم عبر منصة لايف فورس الإلكترونية، السلسة والفعالة والمصممة وفقًا لمعايير الجودة الدقيقة الخاصة بها. كذلك تعتمد شركة تي إتش أي ستافينج عملية فحص صارمة هدفها جمع أقوى المواهب مع أفضل العملاء المطابقين.

كذلك نجح فريق شركة تي إتش أي ستافينج في تنفيذ أكثر من 1,800 مشروع وتوظيف أكثر من 25,000 فرد، بالإضافة إلى تمتعه بسجل حافل بالاحتفاظ بالعملاء بنسبة 98%، حتى صارت محفظة عملاء الشركة تتنوع ما بين وكالات تنظيم الفعاليات ومجموعات الفنادق والمطاعم. وعليه، تتطلّع شركة تي إتش أي ستافينج لتوسيع حضورها في المنطقة، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وقطر تحديدًا، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، كما وخلق قيمة وفرص غير مسبوقة للعملاء والشركاء والمواهب.