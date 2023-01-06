بعد محاولة إنقاذ زميلهما.. فقدان سائحين في جزيرة بالي الأندونيسية

قال مسؤول إندونيسي، اليوم، إن المسؤولين في جزيرة بالي يواصلون البحث عن سائحين اثنين، من ألمانيا والنمسا، جرفهما البحر اثناء محاولة لإنقاذ سائح زميل لهما.

وقال رئيس البحث والإنقاذ المحلي، كاكرا نيجارا، إن التيار جرف الاثنين يوم الثلاثاء في دايموند بيتش في نوسا بينيدا، وهي بقعة غطس شهيرة تعتبر جزءا من مقاطعة بالي الإندونيسية.

وتابع كاكرا: "ما زلنا نبحث عنهما".وأضاف أن "السماء تمطر والرياح قوية والبحار عالية".

وقال إن السائح الذي حاولا إنقاذه خرج إلى بر الأمان.