بعد حادث مميت.. متنزه ترفيهي في الدنمارك يفكك لعبة قطار الموت

تلقى متنزه تيفولي الترفيهي في الدنمارك الضوء الأخضر من الشرطة لتفكيك لعبة قطار الموت، عقب حادث مميت توفيت فيه فتاة مراهقة.

وقال مدير المتنزه الترفيهي، هنريك راجبورج أولسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن عملية التفكيك ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتم إيقاف عمل لعبة قطار الموت "كوبرا" التي يبلغ طول قضبانها 400 متر، منذ الحادث الذي وقع في يوليو، عندما انفصلت فجأة العربة الأخيرة. ولقيت طفلة /14 عاما/ من كوبنهاجن حتفها، وأصيب طفل /13 عاما/.

وتعرضت رحلة اللعبة لحادث في عام 2008، حيث انفصلت أيضا في ذلك الوقت عربة من العربات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.