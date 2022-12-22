المؤثر العالمي أندرو تيت: قيادة الإمارات ودبي عبقرية وقدموا نموذجاً استثنائياً في بناء الدول والمدن

قال المؤثر العالمي أندرو تيت إن قيادة الإمارات ودبي "عبقرية" وقدموا نموذجاً استثنائياً في بناء الدول والمدن.

وأضاف تيت في مقابلة مع المذيع البريطاني بيرس مورغان "أنا اعتبر نفسي بريطانيا لكن حسي الوطني مدمر بسبب الوضع الذي تعانيه بلادنا.. أنا أحب بلدي لكن عندما أنظر لما يحصل في مدننا هو محزن للغاية.. البلد في تراجع وتدهور على مختلف المستويات.. كلفة المعيشة، معدل الجريمة وغيرها.

وتابع: لنقارن ما يحصل في بلادنا بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة مثل دبي.. لندن يجب أن تكون أفضل مدينة في العالم لكن نراها في حالة تدهور بسبب غياب القيادة الحقيقية.

وأضاف: "في الإمارات ودبي لديهم قيادة نموذجية وعبقرية وهم استشرفوا الزمن وبنوا دولة ومدينة استثنائية".