بنسبة 9%.. ارتفاع استهلاك الفرد للسعرات الحرارية على مستوى العالم

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التابعة للأمم المتحدة، أن عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد على مستوى العالم ارتفع بنسبة تسعة في المئة في المتوسط خلال العام الماضي، أي إلى 2960 سعرة في اليوم.

يتماشى هذا الاكتشاف مع اتجاه يُظهر أن الناس في جميع مناطق العالم يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية منذ عام 2000، إذ تم تسجيل أعلى ارتفاع في البلدان الآسيوية عام 2021، بحسب ما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2022 الصادر عن منظمة الفاو.

وشهدت أوروبا وأميركا الشمالية استهلاك معظم السعرات الحرارية في العام الماضي، بمعدل 3540 سعرا في اليوم، بينما استهلكت الدول الأفريقية أقل عدد (2600 سعرا حراريا). وكان عدد السعرات الحرارية في أوقيانوسيا هو الأقرب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بلغ حوالي 3150.