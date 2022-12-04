مرتدياً زي الرجل العنكبوت.. الأمير هاري يهنئ أطفالاً أيتاماً بعيد الميلاد

سجل الأمير البريطاني هاري، رسالة بالفيديو لأطفال العسكريين الذين لقوا حتفهم في القتال، هنأهم فيها بعيد الميلاد أثناء ارتدائه زي «الرجل العنكبوت/ سبايدرمان».

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فقد تحدث هاري (38 عاماً) خلال الفيديو المسجل لمنظمة «سكوتي ليتل سولدجر» الخيرية البريطانية، عن المشاعر المختلطة التي يتعين على الأيتام التعامل معها خلال موسم الأعياد.

وقال دوق ساسكس أثناء ارتدائه للقناع: «عيد الميلاد هو الوقت الذي نفتقد فيه أحبابنا بشكل شديد للغاية، ولا بأس بذلك».

وأضاف: «لكن يمكن أن يثير ذلك أيضاً الشعور بالذنب، بسبب الاستمتاع رغم عدم وجود الوالدين. أنا هنا لأؤكد لكم أن والدينا يريدوننا دائماً مستمتعين».

وأزال هاري قناع الرجل العنكبوت متمنياً للجميع «عيد ميلاد سعيداً».

ويتمتع هاري بعلاقات وثيقة مع الجيش في بريطانيا، بالإضافة إلى خبرته الشخصية في فقدان أحد والديه في سن مبكرة، عندما توفيت والدته ديانا عام 1977، في وقت كان هاري يبلغ فيه من العمر 12 عاماً.