بيع يخت فاخر لملياردير في مزاد علني مقابل 37.5 مليون دولار

قالت محكمة في إقليم جبل طارق البريطاني مساء أمس، إن مشتريا لم تكشف عن هويته دفع 5ر37 مليون دولار في مزاد علني لشراء يخت فاخر تعود ملكيته إلى الأوليجارشي الروسي دميتري بامبيانسكي.

وبات اليخت "أكسيوما" الذي يبلغ طوله 73 مترا أول يخت لأوليجارشي تُغير ملكيته نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "جيبرالتار كرونيكل".

وذكرت الصحيفة أنه تم الاستيلاء على اليخت الذي يحمل علم مالطا بناء على طلب من بنك "جي بي مورجان" الأمريكي الذي يسعى لسداد قرض بقيمة 5ر20 مليون دولار من شركة منسوبة إلى بامبيانسكي.

ورفع البنك دعوى لسداد القرض بعد وضع بامبيانسكي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب الحرب، مما أدى إلى تجميد أصوله.

وقدم المشتري العرض الأعلى بين 63 عرضا تم تلقيها بحلول 23 أغسطس، في البيع الذي نظمته دار مزادات بريطانية، حسبما ذكرت الصحيفة.

وكتبت الصحيفة أن المحكمة قبلت أيضا دفعة إضافية قدرها 505 آلاف يورو مقابل ملحقات اليخت وإمدادات النبيذ والكحول على متنه وأمام الدائنين الآن 60 يوما لتقديم مطالباتهم إلى المحكمة في جبل طارق.