ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران التساؤلات حول عودتهما

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري فضول جمهورها بعد عودتها لمتابعة طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد انفصالهما في مايو 2022.

كما عاد أيضاً أبو هشيمة لمتابعة صبري عبر حسابها الخاص بـ"انستغرام"، ما أثار التساؤلات حول عودتة زواجهما، بعد فترة من الانفصال

وكانت قد ظهرت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في مكان واحد سابقا حيث أوضحت الصور جلوسهما على نفس الطاولة في احدى المدن الساحلية.

وكان قد امتنع الثنائي بعد الانفصال عن الحديث عن سبب الطلاق معتبرين أنه أمر خاص، و تمنى الثنائي لبعضها البعض النجاح في حياتهم.