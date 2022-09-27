هل الامتناع التام عن تناول السكر له عواقب؟

أوضحت أخصائية تغذية روسية، أن التخلي المفاجئ والتام عن السكر لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

اوقالت لدكتورة يلينا تيخوميروفا، أخصائية التغذية الروسية، أن على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن استهلاك السكر تماما.

وأشارت الأخصائية أنه إذا تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق.

وتضيف، إذا رغب الشخص بتخفيض وزنه، فليس من الضروري التخلي تماما عن الحلويات. لأنه حاليا تباع في المتاجر "حلويات بديلة" مصنوعة من isomaltooligosaccharide (كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي تحتوي على بدائل السكر).