من مخيم لللاجئين إلى قمة في بريطانيا.. صورة سيلفي تعيد الأنظار للصومالية "حليمة عدن"

التقطت عارضة الأزياء المسلمة "حليمة عدن"، ذات الـ 24 عاماً، صورة "سيلفي" مع الأمير هاري وميغان، بعد خطاب "ميغان ماركل" دوقة ساسكس الأول في بريطانيا منذ تخليها وزوجها الأمير "هاري" عن واجباتهما الملكية، خلال قمة One Young World في مانشستر.

وعلقت عدن، على صورة الـ"سيلفي" التي أعادت الأنظار لها مجدداً بعد احتضان "ميغان" لها: "هذا ما يدور حول قمة One Young World!! مناصرة قادة العالم للشباب وهي رحلتهم لتغيير العالم! أيضًا، كان لقاء ميغان والأمير هاري أمرًا لا يصدق. (ميغان) أكثر من مجرّد مصدر إلهام."

ودفعت الصورة التي نشرتها حليمة عدن، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى تعريف القراء بعارضة الأزياء الصومالية المعتزلة وهويتها الإسلامية.

ويشار إلى أن "حليمة عدن" سجلت اسمها كأول عارضة أزياء محجبة تظهر على صفحات المجلات الأميركية الشهيرة مرتدية "البوركيني" قبل إعلانها اعتزال عالم عرض الأزياء لما يتطلبه من "تنازلات دينيّة".

حليمة عدن التي تعمل اليوم مستشارة لقمة One Young World، ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها. ودخلت عالم الشهرة وهي في التاسعة عشر من عمرها كأول امرأة محجبة تشارك في مسابقة "ملكة جمال مينيسوتا".

وكانت عدن تحدثت، في وقت سابق، مع صحيفة The Times، عن كيفية تعامل عالم صناعة الأزياء مع العارضات على أنهن "يمكن التخلص منهن" وأنهن "قابلات للاستبدال". وتابعت قائلة: "لذلك أردت أن أداوي صناعة الأزياء بدائها.. فشكرًا لك على هذه السنوات الأربع المذهلة، ولكن مثلما تتجاوزين كل هؤلاء الشباب اللامعين، سأستمر في حياتي واستبدل (عرض الأزياء) بشيء أفضل."

وعن قرارها في اعتزال عالم عرض الأزياء عزت العارضة المسلمة ذلك إلى اضطرارها لـ "تقليص" حجابها مع كل جلسة تصوير، بطلب من المصممين، رغم أنها من قالت "لا تغير نفسك ، غيّر اللعبة ".